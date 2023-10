i Autor: Piotr Kowalczyk

Uwaga na wyborcze terminy!

Tylko do czwartku jest czas na zmianę miejsca do głosowania

Wybory parlamentarne 2023. O tym trzeba pamiętać! Wszyscy, którzy chcieliby zmienić okręg wyborczy, z którego zagłosują, lub pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach parlamentarnych mają na to czas tylko do 12 października, czyli do najbliższego czwartku.