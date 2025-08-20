Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z komunikatem! Chodzi o wybuch pod Osinami

W nocy z wtorku na środę (19/20 sierpnia) niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (Lubelskie) i eksplodował. Po godz. 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu". Na miejscu znaleźli nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby. Jak dotąd ustalono, że najprawdopodobniej był to dron. Wstępnie mówił o tym szef MON.

Co spadło pod Osinami?

Potem Polska Agencja Prasowa przekazała, powołując się na źródła MON, że obiekt ten był dronem wojskowym, ale pozbawionym głowicy bojowej, zawierającym jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych. Dron był najprawdopodobniej tzw. wabikiem - czyli dronem, którego zadaniem jest angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich "uwagi" od dronów stricte bojowych. Według informacji PAP, istnieją różne scenariusze, co do pochodzenia maszyny - mógł to być np. zabłąkany czy uszkodzony dron, który przyleciał np. zza białoruskiej lub ukraińskiej granicy, a jego niewielkie rozmiary i to, że poruszał się na niskiej wysokości, utrudniało jego wykrycie przez wojskowe systemy. Tego typu drony są konstruowane w ten sposób, aby maksymalnie utrudnić ich wykrycie m.in. przez wojskowe radary. Wojsko prowadzi analizy ws. przebiegu całego incydentu.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało pilny komunikat

Wczesnym popołudniem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat w tej sprawie. "Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - poinformowało BBN na X. "Informacje dotyczące zdarzenia przekazywane są do BBN także przez instytucje rządowe, a kierownictwo Biura pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych".

W sprawie obiektu wszczęto postępowanie. Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych. W trwających oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych.