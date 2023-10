i Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Zbigniew Rau w Japonii

Wybory w Polsce

Szef MSZ: Ponad 560 tys. obywateli Polski zarejestrowało się na listach wyborczych za granicą

jot | PAP 15:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wybory 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Wiadomo, ilu Polaków mieszkających poza krajem chce wziąć udział w głosowaniu: - Ponad 560 tys. obywateli Polski zarejestrowało się do tej pory na listach wyborczych za granicą, spodziewamy się, że do dziś do godziny 24 ta liczba przekroczy 600 tys. - powiedział we wtorek (10.10) szef MSZ Zbigniew Rau. Podkreślił, że będzie to 3 razy więcej, niż podczas wyborów parlamentarnych 8 lat temu.