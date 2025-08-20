Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjski dron.

MSZ zapowiada notę protestacyjną skierowaną do Rosji.

Incydent zgłoszony sojusznikom z NATO.

Prokuratura wszczęła śledztwo, na miejscu pracują biegli.

Sikorski zapowiada kolejne kroki ws. rosyjskiego drona z Osinowa

W nocy z wtorku na środę, pod Osinami w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie, doszło do upadku i eksplozji obiektu latającego na polu kukurydzy. Jak potwierdził na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, był to rosyjski dron.

Wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, w środę poinformował o kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ze wschodniego kierunku. Podkreślił, że incydent ten potwierdza priorytetową misję Polski w ramach NATO, jaką jest obrona własnego terytorium. Zapowiedział również oficjalny protest MSZ skierowany do strony odpowiedzialnej za to naruszenie.

- Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy - napisał Sikorski.

Rzecznik MSZ o szczegółach noty dyplomatycznej

Rzecznik MSZ, Paweł Wroński, w rozmowie z PAP zaznaczył, że standardową reakcją w takiej sytuacji jest wystosowanie noty protestacyjnej, która zostanie skierowana do strony rosyjskiej. Wroński podkreślił, że o incydencie natychmiast poinformowano sojuszników z NATO.

W rozmowie z TVN24 Wroński zdradził, że nota dyplomatyczna do rosyjskiego MSZ będzie zawierać "opis przypadku, protest, wezwanie do powstrzymania się od tego rodzaju zachowań". Podobne noty były już wręczane Rosji.

- Natomiast wiemy, bo pamiętamy to z przeszłości, że Rosja generalnie uważa, że to nie jest protest skierowany do niej, ponieważ ona nie przyznaje się do jakichkolwiek obiektów, które lądują na terenie Polski - powiedział Wroński.

Rzecznik MSZ zapytany, czy ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew zostanie wezwany na dywanik stwierdził, że "ambasador właśnie się żegna". 10 lipca w Rosji podano, że odejdzie ze stanowiska.

Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium.Będzie protest MSZ wobec sprawcy.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 20, 2025

Obiekt w Osinach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.