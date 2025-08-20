Sikorski zapowiedział kroki ws. rosyjskiego drona! "Będzie protest MSZ"

Po potwierdzeniu przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, że dron, który spadł z Osinowa był rosyjski, polskie MSZ zapowiedziało reakcję. Jak zapowiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, będzie wydana nota protestacyjna do Rosji.

  • Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjski dron.
  • MSZ zapowiada notę protestacyjną skierowaną do Rosji.
  • Incydent zgłoszony sojusznikom z NATO.
  • Prokuratura wszczęła śledztwo, na miejscu pracują biegli.

Sikorski zapowiada kolejne kroki ws. rosyjskiego drona z Osinowa

W nocy z wtorku na środę, pod Osinami w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie, doszło do upadku i eksplozji obiektu latającego na polu kukurydzy. Jak potwierdził na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, był to rosyjski dron.

Wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, w środę poinformował o kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ze wschodniego kierunku. Podkreślił, że incydent ten potwierdza priorytetową misję Polski w ramach NATO, jaką jest obrona własnego terytorium. Zapowiedział również oficjalny protest MSZ skierowany do strony odpowiedzialnej za to naruszenie.

- Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy - napisał Sikorski.

Rzecznik MSZ o szczegółach noty dyplomatycznej

Rzecznik MSZ, Paweł Wroński, w rozmowie z PAP zaznaczył, że standardową reakcją w takiej sytuacji jest wystosowanie noty protestacyjnej, która zostanie skierowana do strony rosyjskiej. Wroński podkreślił, że o incydencie natychmiast poinformowano sojuszników z NATO.

W rozmowie z TVN24 Wroński zdradził, że nota dyplomatyczna do rosyjskiego MSZ będzie zawierać "opis przypadku, protest, wezwanie do powstrzymania się od tego rodzaju zachowań". Podobne noty były już wręczane Rosji.

- Natomiast wiemy, bo pamiętamy to z przeszłości, że Rosja generalnie uważa, że to nie jest protest skierowany do niej, ponieważ ona nie przyznaje się do jakichkolwiek obiektów, które lądują na terenie Polski - powiedział Wroński.

Rzecznik MSZ zapytany, czy ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew zostanie wezwany na dywanik stwierdził, że "ambasador właśnie się żegna". 10 lipca w Rosji podano, że odejdzie ze stanowiska.

Obiekt w Osinach
