Trzaskowski wygrywa, Nawrocki nieznacznie traci. Mamy najnowszy sondaż prezydencki

Nawrocki musi zresetować kampanię

Rafał Trzaskowski choć traci jeden punkt procentowy, w porównaniu z naszym poprzednim badaniem z końca kwietnia, to powiększa swoją przewagę nad Karolem Nawrockim. Wynik kandydata PiS jest niższy o 2,3 punktu procentowego. Politolog dr Bartłomiej Machnik nie ma wątpliwości, że to konsekwencja kontrowersji wokół kawalerki polityka. - Kluczowy był tu brak umiejętności wytłumaczenia tej sytuacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy ten trend utrzyma się długofalowo. Przed Nawrockim teraz trudne zadanie swego rodzaju zrestartowania kampanii wyborczej. To oczywiście może, ale wcale nie musi się udać - mówi politolog.

Peleton odrabia straty do czołówki

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sondażu traci ścisła czołówka prezydenckiego wyścigu, a po jednym punkcie zyskują Szymon Hołownia (49 l.), Adrian Zandberg (46 l.), Magdalena Biejat ( 43 l.) i Grzegorz Braun (58 l.). - W tej grupie największa presja jest po stronie Szymona Hołowni. Jeżeli nie utrzyma czwartego miejsca, które i tak jest nienajlepszym dla niego rezultatem, to będzie jego wielka porażka. Zagrożony byłby jego autorytet w ramach rządzącej koalicji – komentuje politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 07-08.05.2025 roku na próbie 1077 dorosłych Polaków.

