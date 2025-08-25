Polacy ocenili pomysł Nawrockiego. Sondaż pokazuje prawdę

Badanych zapytano, czy zgadzają się z propozycją prezydenta Karola Nawrockiego, aby rodzic z dwójką dzieci, którego roczny dochód nie przekroczy 140 tys. zł, w ogóle nie płacił podatku dochodowego. Większa część badanych, bo 29,8 proc. odpowiedziała „zdecydowanie nie”, a 18,1 proc. „raczej nie”. Odpowiedzi „zdecydowanie tak i „raczej tak” wybrało odpowiednio 25,5 oraz 22 proc. osób. Kolejne 4,6 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

"Rzeczpospolita", która opublikowała sondaż zaznacza, że rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta popiera przede wszystkim elektorat opozycji – 67 proc. badanych (suma odpowiedzi wyborców PiS, Konfederacji, Partii Razem). Ale w tej grupie zdecydowanie przeciwnych jest 16 proc. respondentów, a raczej nie mówi 11 proc. ankietowanych.

Z kolei wśród głosujących na PiS przeciwnych temu rozwiązaniu jest więcej niż co piąty badany. W przypadku wyborców obecnej koalicji rządzącej za jest 14 proc., a przeciwko – 83 proc. badanych. Gazeta zaznacza, że blisko połowa wyborców Trzeciej Drogi jest za tym rozwiązaniem, a wśród wyborców Lewicy co trzeci ankietowany. Co drugi wyborca Konfederacji jest za tym rozwiązaniem, ale ponad 43 proc. jest przekonanych, że propozycja prezydenta jest zła - zauważa dziennik.

CZYTAJ: Nawrockiego przyjmą w Waszyngtonie jak królową brytyjską! Zamieszka w niesłychanych luksusach [ZDJĘCIA]

Kto popiera rozwiązanie wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin?

Rozwiązanie popierają głównie osoby pobierające 800+ na dwoje lub więcej dzieci. W tej grupie za propozycją prezydenta jest 63 proc. badanych, a przeciw - 36 proc. W przypadku osób pobierających to świadczenia na jedno dziecko jest to odpowiednio 47 i 49 proc. Przeciwna zerowemu PIT dla rodzin jest też dokładnie połowa respondentów, którzy nie otrzymują 800+. Pomysł popiera w tej grupie 45 proc. pytanych. Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadzone zostało w dniach 13-14 sierpnia na grupie 1067 respondentów.