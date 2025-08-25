Zapytali ludzi o Pełczyńską-Nałęcz. Wyniki sondażu mówią same za siebie

Paulina Jaworska
PAP
2025-08-25 10:16

Niedawno wybuchło niemałe zamieszanie wokół KPO. Zdaniem 68,7 proc. badanych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z tą sprawą 23,5 proc. uważa, że szefowa MFiPR nie powinna zrezygnować ze stanowiska - wynika z opublikowanego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Autor: Paweł Supernak/ PAP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  • W Polsce narasta dyskusja na temat minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a także tego, czy powinna zostać w rządzie
  • Najnowszy sondaż ujawnia, że ponad dwie trzecie ankietowanych opowiada się za jej ustąpieniem w związku z kontrowersjami wokół KPO.
  • Jak rozkłada się poparcie dla dymisji wśród wyborców koalicji rządzącej, a jak wśród elektoratu opozycji?

Biorącym udział w badaniu postawiono pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z aferą wokół KPO?. Na tak zadane pytanie 41,8 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 26,9 proc. – „raczej tak”. W ocenie 18,2 proc. ankietowanych szefowa MFiPR raczej nie powinna podać się do dymisji, a zdaniem 5,3 proc. - zdecydowanie nie powinna. 7,8 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Jak informuje Wirtualna Polska: - Wśród wyborców koalicji rządzącej (związanych z partiami takimi jak KO, Lewica, PSL czy Polska 2050) opinie są bardziej zróżnicowane: 17 proc. zdecydowanie tak, 21 proc. raczej tak (łącznie 38 proc.), 37 proc. raczej nie, 14 proc. zdecydowanie nie i 11 proc. niezdecydowanych.  - Z kolei wyborcy opozycji (głównie PiS i Konfederacja) w zdecydowanej większości popierają dymisję: 64 proc. zdecydowanie tak, 26 proc. raczej tak (łącznie 90 proc.), 8 proc. raczej nie, 1 proc. zdecydowanie nie i 1 proc. niezdecydowanych, czytamy. Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

Krajowy Plan Odbudowy ma wzmocnić polską gospodarkę, składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią. 

Sonda
Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna stracić stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej po aferze wokół KPO?
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ