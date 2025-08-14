Pełczyńska-Nałęcz pod ostrzałem. Ponad 40 proc. Polaków chce jej dymisji

42,5 proc. Polaków chce odwołania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

12,6 proc. opowiada się za jej pozostaniem, 44,9 proc. nie ma zdania.

Najwięcej niezdecydowanych w dużych miastach i wśród osób o niskich dochodach.

Afera KPO dotyczy m.in. dotacji na jachty, meble i wirtualną strzelnicę.

Afera, która wstrząsnęła KPO

Na stronie internetowej KPO pojawiła się mapa z listą firm, które otrzymały dotacje z funduszu. W teorii miały one wspierać innowacje i rozwój, w praktyce część środków poszła m.in. na zakup luksusowych jachtów, wymianę mebli w biurach czy wirtualnej strzelnicy. Informacje te wywołały burzę w sieci, a opozycja i komentatorzy mówią wprost o kompromitacji rządu.

Pilne! Kaczyński kontra Komosa. Zapadł wyrok w sprawie

Co na to premier?

– Winny jest jeden. To zamieszanie wynikało z pośpiechu. Zostało nam mało czasu, więc staliśmy przed wyborem, albo te pieniądze stracimy, albo wydamy je jak najszybciej, by trafiły do polskich firm – tłumaczył Donald Tusk, broniąc swojej minister. Mimo to, Pełczyńska-Nałęcz musiała już składać wyjaśnienia na posiedzeniu rządu.

Sondaż mówi wszystko

SW Research zapytało Polaków, czy minister Pełczyńska-Nałęcz powinna stracić stanowisko.

TAK – 42,5%

NIE – 12,6%

Nie mam zdania – 44,9%

Co ciekawe, najmniej niezdecydowanych jest wśród mieszkańców miast od 200 do 499 tys. mieszkańców 36,7 proc. Najwięcej w największych aglomeracjach oraz wśród osób o niskich dochodach, tam opcję „nie wiem” wskazało ponad 50 proc. badanych.

Najlepsze noty od… zawodówki

Najlepsze zdanie o minister mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym aż 20,8 proc. z nich uważa, że powinna pozostać na stanowisku. Jednak w żadnej z badanych grup zwolennicy jej pozostania nie przeważają nad przeciwnikami.

Czy to koniec kariery minister?

Sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na razie nie komentuje wyników sondażu. Jednak politycy z otoczenia premiera zapewniają, że ma pełne wsparcie Donalda Tuska. Czy to wystarczy, by przetrwać polityczną burzę?

Poniżej galeria: Tak Tusk przywitał Pełczyńską-Nałęcz. Uprzejmości? A gdzie tam! Wszystko się nagrało!

Wieczorny Express [12.08.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.