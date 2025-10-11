Jarosław Kaczyński podał nazwisko przyszłego premiera! Kogo wskazał? Wyborcy oceniają

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-11 17:21

Podczas antymigracyjnej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie 9 października, prezes partii, Jarosław Kaczyński, niespodziewanie wskazał jednego z polityków jako potencjalnego przyszłego premiera. Ta deklaracja wywołała żywe reakcje wśród zgromadzonych wyborców PiS, którzy w większości wyrażali pozytywne opinie na temat tej propozycji.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński
  • Podczas antymigracyjnej manifestacji PiS w Warszawie, Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako potencjalnego przyszłego premiera, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród części wyborców.
  • Wyborcy PiS chwalili Czarnka za jego intelekt, zaangażowanie w sprawy młodzieży i edukacji, a także charyzmę, porównując go pozytywnie do poprzednich premierów.
  • Nie wszyscy uczestnicy manifestacji byli przekonani co do kandydatury Czarnka, niektórzy woleliby widzieć więcej młodych polityków u władzy.

Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzonych, zapowiedział wystąpienia byłych premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a także wicepremiera Mariusza Błaszczaka. W trakcie swojego wystąpienia prezes PiS zaskoczył wielu.

- I wreszcie nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek - ogłosił.

Reakcje wyborców

Słowa Jarosława Kaczyńskiego wywołały entuzjazm wśród uczestników manifestacji. Reporterka Wirtualnej Polski Kamila Gurgul zebrała opinie na temat potencjalnego premierostwa Przemysława Czarnka. Jeden z rozmówców podkreślił intelektualne walory Czarnka.

- Jest profesorem, człowiekiem bardzo mądrym, bardzo oczytanym. Byłby naprawdę na to stanowisko, na 100 procent. To jest człowiek nadający się na każde stanowisko - ocenił.

Inny uczestnik manifestacji chwalił Czarnka za jego zaangażowanie w sprawy młodzieży i edukacji.

Manifestacja PiS w Warszawie. Nie obyło się bez gromów pod adresem Tuska!

- Dobry facet, dobre wypowiedzi, dba o młodą Polskę, o dzieci, program dobry w szkole zaproponował. Zna dobrze sytuację, jaka jest w Polsce i trzeba to naprawić - podkreślał.

Jeden z wyborców PiS wspominał osobiste spotkanie z Czarnkiem, wyrażając głębokie uznanie.

- Mistrz. Kiedyś mieliśmy takie spotkanie koło Wadowic i połączyliśmy się przez posła Kmitę, rozmawialiśmy się z nim. Aż serce się krajało od jego wypowiedzi - stwierdził jeden z wyborców..

Porównania do poprzedników

Pojawiły się również głosy sugerujące, że Przemysław Czarnek mógłby pełnić rolę nie tylko premiera, ale i prezesa partii.

- Wszyscy tutaj mówią, że Przemysław Czarnek byłby znakomitym i premierem, i prezesem partii. Jest bardzo charyzmatyczny. Na pewno lepiej potrafi się skomunikować z ludźmi niż poprzedni premier - stwierdził jeden z wyborców.

Ten sam mężczyzna, choć krytyczny wobec komunikacji poprzedniego premiera, nie odrzucał całkowicie Mateusza Morawieckiego, widząc go w roli ministra finansów.

Nie wszyscy manifestanci byli gotowi jednoznacznie oceniać kandydaturę Czarnka. Niektórzy zwracali uwagę, że do wyborów i ewentualnego utworzenia rządu jest jeszcze daleka droga. Jeden z uczestników wyraził życzenie większej reprezentacji młodych polityków

- Powinno być więcej młodych, nawet jeszcze młodszych od pana Czarnka - mówił.

Słowa Jarosława Kaczyńskiego o Przemysławie Czarnku jako potencjalnym przyszłym premierze wywołały szerokie spektrum reakcji, od entuzjazmu po bardziej stonowane opinie, wskazując na dynamikę wewnątrzpartyjną i oczekiwania wyborców PiS.

Manifestacja PiS w Warszawie
68 zdjęć
Sonda
Czy Przemysław Czarnek powinien zostać premierem?
EXB wstep 10.10.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
PRZEMYSŁAW CZARNEK