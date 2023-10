i Autor: Jakub Kaminski/East News, Michal Zebrowski/East News

Głosowanie już w niedzielę!

Wyniki wyborów 2023. Szefowa KBW ujawnia, kiedy dokładnie je poznamy

To już naprawdę ostatni dzwonek, aby podjąć decyzję, na kogo oddać swój głos w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Już w niedzielę Polacy udadzą się bowiem do urn wyborczych, aby zadecydować, kto będzie rządzić naszym krajem przez najbliższe cztery lata. Gorączka wyborcza jest coraz większa, przez co coraz częściej pojawia się pytanie, kiedy dokładnie poznamy wyniki niedzielnego głosowania. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zadeklarować konkretną datę!