Jarosław Kaczyński w tym roku postanowił startować z Kielc, a nie rodzinnej Warszawy. Czy sprawiło to, że jego ugrupowanie wygrało w tym mieście z Koalicją Obywatelską? Otóż jak się okazuje, nie! Prawo i Sprawiedliwość przegrało z listą Donalda Tuska. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to pierwsza taka sytuacja w Kielcach od dwunastu lat! W 2011 roku Platforma Obywatelska pokonała Prawo i Sprawiedliwość, zaś w kolejnych bataliach w 2015 i 2019 roku już przegrywała z partią Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem różnica między dwoma największymi politycznymi obozami była bardzo niewielka! Wyniosła raptem 1046 głosów!

W samym województwie świętokrzyskim triumfowało jednak Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 47,07 proc. głosów. Tak wynika z danych PKW z wszystkich 1202 obwodów głosowania. Koalicja Obywatelska otrzymała 20,93 proc. głosów, a Trzecia Droga 13,80 proc. Rekordowe w historii okręgu poparcie uzyskał Jarosław Kaczyński, na którego zagłosowało 177 228 wyborców. Mimo to powody do zadowolenia są względne, ponieważ różnicą zaledwie 11 głosów PiS stracił mandat względem KO!

Tym wszystkim, którzy mówią, że ich głos się nie liczy zawsze przypominajcie starcie KO z Kaczyńskim w świętokrzyskiem. Czwarty mandat Koalicja Obywatelska uzyskała większością 11 głosów. Gdyby Kaczyński pojechał do świętokrzyskiego razem z ochroną głosować, to dostaliby więcej🤣— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 17, 2023

W poprzednich wyborach, w 2019 r., najwyższy wynik wśród kandydatów do Sejmu osiągnęła Małgorzata Kidawa-Błońska, zdobywając w Warszawie poparcie ponad 416 tys. osób. Drugi był Jarosław Kaczyński z poparciem prawie 249 tys. osób. W wyborach w 2015 r. najwięcej głosów zdobyła Ewa Kopacz, na którą zagłosowało ponad 230 tys. osób. Liderka warszawskiej listy Platformy również zwyciężyła w pojedynku z liderem listy PiS Jarosławem Kaczyńskim, który zdobył 202 tys. 424 głosów. Podobna sytuacja miała miejsce cztery lata wcześniej. W 2011 r. Donald Tusk zdobył ponad 361 tys. głosów, a Jarosław Kaczyński — ponad 196 tys. głosów.

Tymczasem w 2023 roku wynik Donalda Tuska to, uwaga uwaga, aż 533 505 głosów, co sprawia, że był zdecydowanie najpopularniejszym politykiem w skali całego kraju. Jest więc przebicie rekordowego wyniku byłej premier Beaty Szydło, która uzyskała najlepszy wynik wśród osób startujących z komitetu PiS w wyborach do PE, zdobywając 524 951 głosów (o czym mówiło się wówczas w całej Europie).

