Po wirtualnej naradzie szefów obrony NATO odbyło się spotkanie w węższym gronie, poświęcone gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rozmowy prowadził amerykański generał Dan Caine, a uczestniczyło w nich około pół tuzina szefów obrony NATO.

Kwestia gwarancji bezpieczeństwa nie była szczegółowo omawiana podczas wcześniejszej wideokonferencji wszystkich szefów obrony NATO.

W naradzie wziął udział nowy dowódca sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich, a Polskę reprezentował gen. broni Karol Dymanowski.

Tajne rozmowy NATO o Ukrainie

Po zakończeniu środowej wirtualnej narady generałów NATO, wąska grupa szefów obrony państw Sojuszu kontynuowała obrady, jak ustaliła agencja Reuters. Tematem spotkania, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, w obliczu trwającej wojny.

Według agencji Reuters, powołującej się na anonimowego "zachodniego urzędnika", rozmowy prowadził amerykański generał Dan Caine, który stoi na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. W spotkaniu uczestniczyło również "około pół tuzina" innych szefów obrony NATO. Ich tożsamość, ani szczegółowy skład nie zostały ujawnione.

Szefowie sztabów NATO omawiali sytuację w Ukrainie

Szefowie sztabów państw NATO spotkali się w środę, aby omówić sytuację związaną z wojną w Ukrainie. W dyskusji wziął udział nowy dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Alexus Grynkewich. Polskę reprezentował I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Karol Dymanowski.

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, szef komitetu wojskowego Sojuszu, poinformował, że dyskusja była "wspaniała" i "szczera". Jak podkreślił na platformie X:

- W sprawie Ukrainy potwierdziliśmy nasze wsparcie. Priorytetem nadal jest sprawiedliwy, wiarygodny i trwały pokój - napisał Dragone na X.

Dragone nie ujawnił jednak, czy podczas spotkania omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Agencja Reuters podała, że "kwestia gwarancji bezpieczeństwa nie została szczegółowo omówiona podczas wideokonferencji wszystkich szefów obrony NATO" wcześniej w środę. Źródło agencji spodziewa się, że w przyszłości zostaną zwołane kolejne spotkania szefów obrony w szerszym formacie, aby omówić opcje wypracowane w mniejszym gronie.

NATO podkreśla jedność sojuszu. Wśród szefów sztabów było polskie przedstawicielstwo

Spotkanie szefów sztabów, które odbyło się zdalnie, miało na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce, a następnie w poniedziałek w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, któremu towarzyszyli inni europejscy przywódcy.

Rzeczniczka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Joanna Klejszmit, poinformowała PAP, że:

- Polskę na naradzie szefów sztabów reprezentował I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Karol Dymanowski w związku z nieobecnością szefa sztabu gen. Wiesława Kukuły - podała Klejszmit.

Jak dodał admirał Dragone w swoim wpisie, w naradzie po raz pierwszy uczestniczył dowódca sił NATO w Europie gen. Grynkewich, który przekazał aktualne informacje "na temat środowiska bezpieczeństwa". Grynkewich objął dowództwo sił Sojuszu w Europie w tym roku, zastępując gen. Chrisa Cavoliego.

Dragone podkreślił, że podczas narady podziękował wszystkim za niezmiennie aktywny udział w tych spotkaniach. Zaznaczył również, że:

- Jesteśmy zjednoczeni i ta jedność była dziś prawdziwie namacalna, jak zawsze - napisał Dragone.

POTRZEBNE ZMIANY W DOKTRYNIE NATO. POLSKA KLUCZOWYM GRACZEM W EUROPIE | Poranny Ring | 2025 06 06