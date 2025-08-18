Trump obiecuje Ukrainie ochronę jak w NATO. Zełenski: „Potrzebujemy wszystkiego”

Trump: „Będziemy omawiać ochronę podobną do Artykułu 5. Dajemy Ukrainie bardzo dobrą ochronę”.

Trump: „Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie w bezpiecznych warunkach”.

Zełenski: „Potrzebujemy silnej armii – personelu, sprzętu, szkolenia, wywiadu”.

USA i NATO rozważają alternatywę dla członkostwa Ukrainy w Pakcie.

Trump zapowiedział telefon do Putina, UE szykuje własny szczyt.

Trump: „Damy Ukrainie bardzo dobrą ochronę”

Podczas wspólnej konferencji w Białym Domu Trump po raz pierwszy jasno zasugerował możliwość „gwarancji bezpieczeństwa na wzór NATO”.

„Będziemy omawiać ochronę podobną do Artykułu 5. Dajemy Ukrainie bardzo dobrą ochronę” – oświadczył amerykański prezydent.

Trump dodał także, że Stany Zjednoczone są otwarte na wsparcie demokratycznych procesów w Ukrainie, jeśli uda się zapewnić bezpieczeństwo podczas ich organizacji.

Trump i Zełenski już w Białym Domu. Pojawili się, padły mocne słowa [RELACJA NA ŻYWO]

„Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w ich kraju w bezpiecznych warunkach” – podkreślił.

Zełenski: „Potrzebujemy silnej armii i wszystkiego”

Ukraiński przywódca nie pozostawił złudzeń co do skali potrzeb swojego państwa.

„W ramach gwarancji bezpieczeństwa potrzebujemy silnej armii – personelu, sprzętu, misji szkoleniowych, informacji wywiadowczych. To zależy od potężnych krajów, w tym USA” – zaznaczył Wołodymyr Zełenski.

Wyraźnie dał do zrozumienia, że bez wsparcia Zachodu Ukraina nie będzie w stanie nie tylko prowadzić wojny, ale i myśleć o przyszłości politycznej.

NATO i alternatywa dla członkostwa

Rozmowy w Białym Domu koncentrują się na koncepcji tzw. gwarancji bezpieczeństwa, rozwiązaniu, które miałoby zabezpieczyć Ukrainę bez formalnego przyjęcia jej do NATO. To kompromis, o którym mówił już specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, nazywając go „ochroną podobną do Artykułu 5”, czyli mechanizmu kolektywnej obrony obowiązującego w Sojuszu.

Dla Moskwy wejście Ukrainy do NATO to czerwona linia, dlatego Waszyngton i Bruksela szukają alternatywnego modelu.

Co dalej? Telefon do Putina i szczyt w UE

Trump zasugerował również, że po spotkaniach w Waszyngtonie zamierza zadzwonić do Władimira Putina, by sondować możliwość trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Zełenskiego. Tymczasem w Brukseli Antonio Costa zwołał na wtorek nadzwyczajny szczyt UE, by podsumować ustalenia z Białego Domu i wypracować wspólne stanowisko Europy.

