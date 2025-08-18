Spotkanie Trumpa z Zełenskim oraz grupą przywódców krajów europejskich. Polski tam nie będzie [RELACJA NA ŻYWO]

Oczy świata są zwrócone na USA. W poniedziałek (18 sierpnia) ma dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy w Waszyngtonie. Rozmowa rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu lokalnego (będzie to godzina 19:00 w Polsce), zaś dwie godziny później mają się rozpocząć rozmowy z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców. Zabraknie jednak przedstawicieli Polski. Co się wydarzy? Czy rozmowy przyniosą spodziewane porozumienie? Śledźcie to, co się wydarzy razem z nami.

i Autor: AP Photo/Ebrahim Noroozi & AP Photo/Julia Demaree Nikhinson Wołodymyr Zełenski & Donald Trump