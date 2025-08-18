- W Waszyngtonie dojdzie do rozmów prezydentów USA i Ukrainy, a także europejskich liderów.
- Spotkania mają dotyczyć negocjacji pokojowych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
- Polska nie będzie reprezentowana na tych rozmowach.
Donald Trump spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z europejskimi przywódcami. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozpocznie się o 13:00 czasu lokalnego, a po nim nastąpią rozmowy w rozszerzonym formacie z liderami z Europy. Pewnym jest, że wśród europejskich polityków zabraknie polskiego reprezentanta.
Do Waszyngtonu nie udał się prezydent Karol Nawrocki, który skupia się na przyszłej wizycie w USA, a ta już 3 września. Nie poleciał też nikt ze strony rządowej. Rozmowy o sytuacji w Ukrainie i szerzej w Europie będą więc prowadzone bez Polski. Wiadomo, że dyskusje mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zapraszamy do śledzenia relacji z rozmów Trump - Zełeński.
Rozmowy w Waszyngtonie. Spotkanie Trumpa - Zełenskim oraz europejskimi liderami [15 sierpnia 2025]
14:36
Do tematu tego, kto miał zapraszać na rozmowy w Biały Domu, odniósł się też Marcin Przydacz z KPRP: - Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z
Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. „koalicji chętnych” w USA odbywała się z udziałem min. R. Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września.
14:15
Do sprawy nieobecności reprezentanta z Polski odniósł się prezydent Karol Nawrocki: - To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. A prezydent Polski jest (...) jedynym liderem państwa dzisiaj w Europie, który w bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem - powiedział prezydent. Zaś Radosław Sikorski, szef MSZ i wicepremier odpowiedział tak: - Na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście prezydent Karol Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki - napisał polityk.
14:13
- Na spotkanie z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie o przyszłości Ukrainy nie zaproszono Polski, choć będzie tam prezydent Finlandii. Mimo ogromnego zaangażowania w pomoc Ukrainie, Polska po raz kolejny została pominięta w kluczowych rozmowach światowych liderów. Dlaczego nasz kraj nadal nie liczy się na arenie międzynarodowej? - zastanawia się dziennikarz "Super Expressu" Tomasz Walczak. WIĘCEJ: Polska na korytarzu wielkiej polityki. Czemu rozmawiają z Trumpem bez nas?
14:06
Uczestnikami poszerzonych rozmów z prezydentami USA i Ukrainy będą: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte - poinformowały w niedzielę władze Francji, Finlandii i NATO. Wcześniej udział potwierdzili także szefowa KE i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zabraknie jednak przedstawiciela Polski.
14:04
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oprócz tego przewidziane są dyskusje z grupą przywódców krajów europejskich.