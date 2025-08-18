Europa wstrzymuje oddech. Costa zwołuje alarmowy szczyt po rozmowach Trumpa i Zełenskiego

Waszyngton: spotkanie Trumpa, Zełenskiego i liderów UE/NATO w Białym Domu.

Obecni: Macron, Merz, Starmer, Meloni, Stubb, von der Leyen, Rutte.

Costa reaguje: zwołał wideokonferencję UE na 19 sierpnia, godz. 13 CET.

Cel: podsumowanie rozmów o wojnie Rosji z Ukrainą.

Costa: „UE będzie nadal działać na rzecz trwałego pokoju”.

Bruksela i Waszyngton próbują wypracować wspólne stanowisko wobec Rosji.

Alarm w Brukseli po rozmowach Trump–Zełenski

Świat patrzył dziś na Waszyngton, gdzie w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i kluczowych przywódców Europy. Na miejscu pojawili się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Sikorski o braku Polski na spotkaniu koalicji chętnych. "Do Białego Domu zaprasza prezydent USA"

Rozmowy dotyczyły przyszłości wojny Rosji z Ukrainą i potencjalnego przełomu w negocjacjach, które mogą zdecydować o losach całego kontynentu.

Costa: "Zwołałem wideokonferencję przywódców"

Wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił, że już we wtorek 19 sierpnia odbędzie się nadzwyczajne wirtualne spotkanie przywódców UE.

„Zwołałem wideokonferencję członków Rady Europejskiej na jutro o godz. 13 czasu środkowoeuropejskiego w celu podsumowania dzisiejszych spotkań w Waszyngtonie dotyczących Ukrainy” – napisał Costa w mediach społecznościowych.

Podkreślił też determinację wspólnoty w dalszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

„Wraz ze Stanami Zjednoczonymi UE będzie nadal działać na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy żywotne interesy bezpieczeństwa Ukrainy i Europy” – dodał.

Czy to przełom w wojnie?

Rozmowy w Waszyngtonie obserwuje cała Europa. Dla Ukrainy to moment krytyczny: jeśli uda się osiągnąć wspólne stanowisko Zachodu wobec Rosji, może to oznaczać krok w stronę zakończenia wojny. Jednak równocześnie w kuluarach słychać obawy, że Trump i Putin mogą forsować rozwiązania niekorzystne dla Kijowa.

Jutro przywódcy UE spróbują ustalić, czy poniedziałkowe ustalenia to rzeczywiście nadzieja na pokój, czy raczej groźba niebezpiecznego kompromisu.

Gra o bezpieczeństwo Europy

Unia Europejska stoi dziś przed jednym z największych testów ostatnich dekad. Jeśli Waszyngton i Bruksela nie znajdą wspólnego języka, Ukraina może zostać zmuszona do dramatycznych ustępstw. Dlatego wtorkowy szczyt UE, choć w formie wideokonferencji, urasta do rangi wydarzenia, które może przesądzić o przyszłości bezpieczeństwa całej Europy.

Poniżej galeria: Przygotowania do spotkania Putin-Trump w bazie sił powietrznych USA na Alasce

Wieczorny Express [12.08.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.