Analiza CNN: Trump i Putin dyktują warunki, Zełenski w pułapce w Białym Domu

Na kilka godzin przed rozmowami z Zełenskim, Trump publicznie ostrzegł Kijów. W wywiadzie telewizyjnym mówił, że „Rosja to wielkie mocarstwo, a Ukraina, nie. Zróbcie deal”. W mediach społecznościowych poszedł jeszcze dalej, sugerując, że wojna może zakończyć się „niemal natychmiast”, jeśli Zełenski zgodzi się na warunki Moskwy. CNN podkreśla, że stanowisko Trumpa niepokojąco powtarza kluczowe tezy Kremla, w tym sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do NATO.

Europa wchodzi do gry

Do Waszyngtonu razem z Zełenskim przybyli najważniejsi europejscy liderzy: Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen i Mark Rutte. To nie tylko wsparcie polityczne. To wręcz tarcza ochronna wobec obaw, że Trump spróbuje publicznie upokorzyć Zełenskiego, jak zrobił to podczas jego wizyty kilka miesięcy wcześniej.

Dla Europy stawka jest jasna. Jeśli Ukraina padnie, zagrożone będzie bezpieczeństwo całego kontynentu. Eksperci cytowani przez CNN przypominają, że to największe wyzwanie dla Zachodu od upadku ZSRR.

Putin dyktuje warunki, Trump naciska

Według źródeł CNN, Putin domaga się od Ukrainy oddania strategicznego Donbasu, regionu, którego Rosji nie udało się całkowicie zdobyć mimo trzech i pół roku brutalnych walk. Dla Zełenskiego taka kapitulacja byłaby politycznie i konstytucyjnie niemożliwa.

Trumpowi jednak coraz bliżej do narracji Kremla. Po spotkaniu w Alasce zmienił ton: zamiast żądać od Rosji zawieszenia broni, jak wcześniej powtarzała Europa, przyjął rosyjskie stanowisko, że „lepiej rozmawiać od razu o całym pokoju”. To oznacza czas dla Moskwy na dalsze ataki i zdobywanie terytoriów.

Kto tak naprawdę chce pokoju?

Choć Trump przedstawia się jako „architekt wielkiego porozumienia”, CNN ostrzega, że może to być pozorny plan, w którym Ukraina zostanie zmuszona do oddania ziemi w zamian za złudne gwarancje bezpieczeństwa.

Jego wysłannik Steve Witkoff zapewniał w CNN, że udało się uzyskać „przełomowe gwarancje bezpieczeństwa” przypominające artykuł 5 NATO, choć… bez powiązania z samym NATO. Eksperci pytają, czy to nie kolejna pułapka, bo Putin wielokrotnie łamał wcześniejsze zobowiązania.

„To nie Ukraina nie chce pokoju – to Putin”

Analitycy cytowani przez CNN podkreślają, że dotychczasowe rozmowy ujawniły jedno: to Rosja stawia ultimata i nie chce zakończyć wojny bez terytorialnych zdobyczy. – Świat widzi teraz jasno, że to Putin, a nie Ukraina, blokuje pokój - mówi Josh Rudolph z German Marshall Fund.

Problem w tym, że Trump może przedstawić opinii publicznej dokładnie odwrotną narrację, że to Zełenski i Europa „torpedują” jego misję pokojową. Już teraz w konserwatywnych mediach w USA Ukraina przedstawiana jest jako przeszkoda na drodze do „historycznego zwycięstwa Trumpa”.

Szczyt, który może zmienić historię

Dzisiejsze rozmowy w Białym Domu mogą przerodzić się w telewizyjny spektakl, jeśli Trump otworzy je przed kamerami. Wtedy cała Europa zobaczy, czy prezydent USA zamierza być mediatorem pokoju, czy politykiem gotowym do narzucenia Ukrainie rosyjskich warunków.

Jak podkreśla była doradczyni Trumpa ds. Rosji Fiona Hill w rozmowie z CNN: „To sprawa egzystencjalna także dla bezpieczeństwa Europy. Minimalizowanie jej roli byłoby katastrofalnym błędem”.

