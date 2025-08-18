Najnowszy sondaż partyjny pokazuje, za kim naprawdę są Polacy! Mentzen i Braun triumfują

Najnowszy sondaż partyjny - czołówka bez zmian, ale to poza podium się dzieje!

Z najnowszego sondażu partyjny przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że obecnie najwięcej osób stawia na Koalicję Obywatelską. Na ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska wskazało w badaniu 33,37 proc. osób. Tuż za KO uplasowało się Prawa i Sprawiedliwość z wynikiem 30,59 proc. Podium zamyka zaś Konfederacja, która może liczyć na poparcie a poziomie 15,38 proc.

Zaskoczeniem może być to, kto znalazł się tuż za podium, na miejscu czwartym. Otóż trafiła tam Konfederacja Korony Polskiej, czyli ugrupowania Grzegorza Brauna. Może ona liczyć na 5,34 proc. Na wejście do Sejmu może też liczyć Nowa Lewica, którą w badaniu wskazało 5,03 proc. osób.

Do Sejmu nie weszłyby: PSL, Polska 2050 i Razem

Poniżej progu znalazły się natomiast: Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 3,55 proc, a także Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 3,44 proc. głosów Polaków oraz Razem, które zdobyło 3,30 proc.

Gdyby przeliczyć wyniki sondażu na mandaty to podział w Sejmie byłby następujący: Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na największą liczybę mandatów, czyli 185, Prawo i Sprawiedliwość na 179 mandatów, Konfederacja na 80, Konfederacja Korony Polskiej na 8, tyle samo mandatów przypadłoby Nowej Lewicy, która miałaby również 8 mandatów w Sejmie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-13 sierpnia, czyli już w czasie, gdy głową państwa został Karol Nawrocki. Badanie przeprowadzono na grupie badawczej 1000 osób. Jak czytamy w opisie sondażu na profilu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej: - W najnowszym sondażu parlamentarnym dla StanPolityki.pl mimo wakacji spore zmiany od lipca spowodowane rozpoczęciem kadencji Prezydenta. Na prowadzeniu KO, rośnie PiS.

W najnowszym sondażu parlamentarnym @OGB_PL dla https://t.co/BuT5YmPoLg mimo wakacji spore zmiany od lipca spowodowane rozpoczęciem kadencji Prezydenta @NawrockiKn Na prowadzeniu @ko_klub rośnie @pisorgpl

