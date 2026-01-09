11 lat temu zmarł Józef Oleksy. Tak wyglądał jego pogrzeb [ZDJĘCIA]

2026-01-09 5:06

Józef Oleksy zmarł 9 stycznia 2015 roku w wieku 69 lat. Ostatnie miesiące jego życia były naznaczone chorobą. Były premier zmagał się z nowotworem. Kilka tygodni przed odejściem udzielił "Super Expressowi" wywiadu, w którym wprost opowiedział, że jest gotowy na śmierci. Jego pogrzeb odbył się w połowie stycznia, polityka żegnały tłumy.

Józef Oleksy zmarł 11 lat temu

Śmierć Józefa Oleksego wstrząsnęła wieloma osobami. Długo był aktywnym bohaterem sceny politycznej, ale też częstym komentatorem życia społecznego i politycznego. Było o nim głośno także za sprawą jego wypowiedzi, ale też kontrowersji z nim związanych. Głośno o Oleksym zrobiło się szczególnie w marcu 2007, gdy portal internetowy tygodnika „Wprost” opublikował fragmenty stenogramu nagrań prywatnych wypowiedzi Józefa Oleksego z września 2006  dokonanych w biurze Aleksandra Gudzowatego. Były premier zarzucał w nich Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, iż w sposób nielegalny uzyskał składniki swojego majątku i nie będzie w stanie wyjaśnić źródeł jego pochodzenia, do tego wypowiadał się negatywnie o ówczesnych liderach SLD, ugrupowania do którego należał. Po ujawnieniu tej sprawy został zawieszony w SLD, potem zrezygnował z członkostwa w partii, ale potem do niej wrócił. Zdecydowanie przez lata był jednym z bardziej znanych polityków. 

Walka Oleksego z chorobą. "Toczę nowotworowe boje"

Ostatnie lata życia Oleksego były naznaczone walką z chorobą. Polityk nie ukrywał, że ma kłopoty ze zdrowiem. Oleksy otwarcie przyznał się do choroby w grudniu 2014 roku: - Od dziewięciu lat toczę nowotworowe boje (...) Zaczęło się od prostaty, a po pięciu latach przerzuciło na kręgosłup. Lekarze ustabilizowali wszystko i mówią, że jest dobrze. Ja im nie wierzę. Ale sytuacja jest stabilna, tylko na jakim poziomie... - mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Spowiedź Józefa Oleksego. W ostatnim wywiadzie przed śmiercią mówił, że jest na nią gotowy

Potem udzielił poruszającego wywiadu w "Super Expressie". Opowiadał w nim, że jest przygotowany na śmierć. Mimo to, były premier Polski starał się nie myśleć o chorobie, a jego motto brzmiało: "Korzystać z życia, jak tylko się da". We wspomnianej rozmowie Oleksy wyznał, że był u biskupa i dostał rozgrzeszenie. Wyznał też, że zaplanował swój pogrzeb, który miał być pogrzebem kościelnym, mimo że Oleksy od wiary odszedł w młodzieńczych latach. Jednak w trudnych chwilach postępującej choroby wrócił do Boga. 

Na pogrzebie Oleksego przemawiał Kwaśniewski. Wzruszająco pożegnał polityka

Pogrzeb Józefa Oleksego odbył się 16 stycznia 2015 roku. Uroczystości pogrzebowe z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Oleksy został pochowany na Cmentarzu Powązki Wojskowe. W ostatnim pożegnaniu polityka wzięły udział tłumy. Głos zabrał m.in. Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent mówił:

Funkcji pełniłeś bardzo wiele, ale niezależnie od każdej z nich byłeś przede wszystkim Józefem Oleksym - człowiekiem ciepłym, mądrym, uroczym gawędziarzem. Ciebie, twoich mądrych rad i tego barwnego języka będzie nam brakowało. Józefie! Dziękujemy ci, dziękuje ci Polska za twoje wysiłki, za podejmowane próby, decyzje, za twoją obecność. 

