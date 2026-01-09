Poznaliśmy aktualne opinie Polaków o polexicie. Stosunek do euro pozostaje bez zmian

Większość Polaków zdecydowanie odrzuca pomysł polexitu, a sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje wyraźną przewagę zwolenników pozostania w Unii Europejskiej nad tymi, którzy chcieliby jej opuszczenia.

Podobnie stabilny pozostaje stosunek do euro — większość badanych sprzeciwia się przyjęciu wspólnej waluty, choć część respondentów jest temu przychylna, a niewielka grupa nie ma zdania.

Ekspert podkreśla, że Polacy generalnie popierają członkostwo w UE, choć jednocześnie zachowują ostrożność wobec zmian o charakterze gospodarczym.

Co Polacy sądzą o wyjściu z UE?

Co pewien czas wraca podsycany przez skrajną prawicę pomysł wyjścia Polski ze struktur Unii Europejskiej. Do zwolenników polexitu należy m.in. lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, który uważa opuszczenie UE za alternatywę wobec – jego zdaniem – „destrukcyjnych procesów zachodzących w Unii Europejskiej”. Instytut Badań Pollster w sondażu na zlecenie „Super Expressu” spytał respondentów, czy Polska powinna wyjść z UE. Okazuje się, że zdecydowana większość z nas (69 proc.) chce pozostać we Wspólnocie (w wynikach. Za polexitem jest z kolei 22 proc. badanych, a 9 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. W prezentowanych wynikach zsumowaliśmy odpowiedzi ("zdecydowanie” i „raczej”). Pełne wyniki można znaleźć na wykresie poniżej.

– Na obecnym poziomie politycznym dyskusja o ewentualnym wyjściu z UE jest podgrzewana wyłącznie na potrzeby bieżącej walki politycznej. Polacy byli, są i będą euroentuzjastami – tłumaczy wynik sondażu politolog dr Bartłomiej Machnik. – Natomiast nie można zapominać o tym, że jednym z elementów rozwoju wszelakich instytucji jest pewna krytyka czy dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, i dyskusja o kształcie Unii Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna – dodaje ekspert.

Czy euro powinno zastąpić złotego?

Instytut Badań Pollster wykonał dla „Super Expressu” także sondaż, w którym ankietowani zostali zapytani, czy Polska powinna przyjąć euro. Przypominamy, że w strefie euro jest już 21 państw, a ostatnio (od 1 stycznia 2026 r.) dołączyła do niej Bułgaria. Polska pozostaje zatem jednym z sześciu ostatnich państw w UE (obok Czech, Danii, Węgier, Rumunii i Szwecji), które mają waluty narodowe.

Na pytanie o przyjęcie euro aż 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. Z kolei 21 proc. Polaków opowiedziało się za europejską walutą, a 9 proc. respondentów nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Dr Machnik nie widzi sprzeczności między tymi odpowiedziami a sondażem dotyczącym ewentualnego wyjścia z UE. – Polacy w Unii Europejskiej jako instytucji widzą dużo korzyści, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów stricte finansowych. Natomiast waluta euro jest już tym obszarem, który skupia w sobie makroekonomiczne elementy. Słyszymy zdanie innych narodów, które w niektórych przypadkach żałują, że euro zostało wprowadzone, i te nastroje wokół waluty euro sprawiają, że nasze społeczeństwo nie jest entuzjastycznie do niej nastawione – tłumaczy politolog.

Oba badania zostały wykonane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

