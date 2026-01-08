Co się stanie z koalicją rządzącą w 2026 roku? Polacy nie maja wątpliwości

Większość Polaków wierzy w stabilność obecnej koalicji rządzącej, przewidując jej utrzymanie do końca 2026 roku.

Sondaż United Surveys by IBRiS pokazuje podziały w elektoratach, gdzie zwolennicy koalicji są optymistami, a elektorat opozycji wykazuje sceptycyzm.

Mimo dominującego optymizmu, znacząca część respondentów spodziewa się zmian w składzie rządu. Dowiedz się, co oznaczają te wyniki dla przyszłości polskiej polityki!

Zgodnie z wynikami sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, większość ankietowanych, bo aż 51,3%, uważa, że obecna koalicja rządząca utrzyma się w niezmienionym składzie do końca 2026 roku. W tej grupie 13,4% badanych jest o tym "zdecydowanie przekonanych", a 37,9% "raczej" przewiduje taki scenariusz. To wskazuje na przeważający optymizm wśród Polaków, którzy "obstawiają scenariusz stabilizacyjny", jak zauważa Wirtualna Polska.

Mimo dominującego optymizmu, znacząca część respondentów przewiduje rozpad lub rekonstrukcję rządu. Łącznie 32,1% ankietowanych spodziewa się zmian w składzie koalicji, z czego 10,0% to "zdecydowani pesymiści". Co więcej, 16,6% badanych nie potrafi ocenić, czy rząd utrzyma się w obecnej formule, co świadczy o pewnym stopniu dezorientacji w ocenie sytuacji politycznej.

Podziały w elektoratach

Analiza wyników badania z podziałem na elektoraty poszczególnych partii politycznych ujawnia wyraźne różnice w postrzeganiu przyszłości rządu. Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, optymizm jest niemal powszechny. Aż 86% z nich deklaruje przekonanie, że sojusz przetrwa kolejny rok bez zmian. Zaledwie 9% dopuszcza myśl o ewentualnych modyfikacjach w składzie rządu.

Sytuacja wygląda inaczej wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Tutaj przeważa sceptycyzm – 46% ankietowanych uważa, że koalicja nie przetrwa w obecnej formie. Jednakże, 36% wyborców opozycji przyznaje, że rząd Donalda Tuska utrzyma się w obecnym kształcie, co świadczy o pewnej niejednorodności poglądów.

Największą niepewność wykazuje grupa określana jako "pozostali wyborcy". Aż 31% z nich nie ma zdania na temat przyszłości rządu. Wśród tych, którzy wyrazili opinię, przeważają sceptycy (39%) nad optymistami (30%), co wskazuje na ich większą ostrożność w prognozowaniu politycznej przyszłości.

Badanie dostarcza cennych informacji na temat nastrojów społecznych i oczekiwań Polaków wobec przyszłości obecnej koalicji rządzącej. Mimo dominującego optymizmu, znaczący odsetek niezdecydowanych i sceptyków wskazuje na złożoność i nieprzewidywalność sceny politycznej.

