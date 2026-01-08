Sondażowy sukces partii Brauna to zasługa antysemityzmu? Ekspert komentuje

Gościem programu "Najsztub pyta" był prof. Andrzej Leder - filozof kultury, lekarz psychiatra i psychoterapeuta psychoanalityczny. Głównym tematem był antysemityzm i jego ewentualny wpływ na poparcie partii Grzegorza Brauna, jakie widać w sondażach. Jaki jest związek między tymi zagadnieniami?

  • Profesor Andrzej Leder analizuje rosnące poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, widząc w nim objaw trwale obecnych w Polsce nastrojów antysemickich.
  • Ekspert wskazuje, że antysemityzm, choć przez lata marginalizowany, nigdy nie zniknął z polskiej debaty publicznej, a jego obecna popularność to efekt zmiany komunikacji społecznej i wydarzeń międzynarodowych.
  • Dlaczego antysemickie tezy zyskują na sile w internecie i jak wydarzenia w Gazie wpływają na polskie społeczeństwo?

W ostatnim czasie widać wyraźny wzrost poparcia dla Konfederacja Korony Polskiej czyli partii Grzegorza Brauna. Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, opublikowanego 8 stycznia, mogłaby liczyć na poparcie 9,7 proc. W programie "Najsztub pyta" prof. Andrzej Leder stwierdził, że nie jest tym zaskoczony.

- Wydaje mi się, że w Polsce nastroje antysemickie, uczucia antysemickie, są pewnym trwałym elementem krajobrazu politycznego. Tożsamość polska w swojej skali powszechnej budowała się na początku XX wieku w dużym stopniu przeciwko Żydom, Rosjanom, Niemcom - stwierdził.

Jak zauważa ekspert, po II wojnie światowej przyjęło się, że wygłaszanie antysemickich tez jest zakazane, jednak nigdy nie było całkowicie wykluczone z debaty publicznej.

Przez długi czas retoryka antysemicka była hamowana, tłumiona przez przyjęty, wspólny pogląd w Europie, że zbrodnie antysemickie okresu II wojny światowej, III Rzeszy, hitleryzmu są takim znakiem ostrzegawczym, który powoduje, że Żydów wprost atakować nie wolno - ocenił. - W końcu osoby czy politycy głoszący poglądy jawnie antysemickie pojawiali się właściwie od początku III RP, tylko oni byli zawsze marginalni. Moim zdaniem to wynikało z tego, że ta "klątwa" [...] albo ten zakaz funkcjonował wystarczająco mocno, żeby ówczesny mainstyream (szeroko rozumiany czyli także z prawicowymi partiami) się w tej sprawie pilnował. Antysemityzm sprzedawano przez mrugnięcie okiem czyli przez różnego rodzaju aluzje - dodał.

Jako jeden z powodów prof. Andrzej Leder wskazał zmianę sposobu komunikowania społecznego - w końcu publiczne opinie nie przechodzą już przez oficjalne media, a do tego internet pozwolił szerokiemu gronu na wypowiadanie swoich poglądu w zasadzie w sposób nieograniczony. Kolejnym czynnikiem są wydarzenia w Gazie, które od ostatnich dwóch lat wywołują wiele emocji w społeczeństwie. Cała rozmowa Piotra Najsztuba i jego gościa jest dostępna do wysłuchania w naszym wideo.

