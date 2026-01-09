Prezydent spotka się z premierem. Andruszkiewicz: Oczekujemy współpracy! Gawkowski: W Polsce rządzi rząd!

2026-01-09 5:25

Dziś prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, aby omówić m.in. zaangażowanie Polski w plan pokojowy dla Ukrainy. - Rząd powinien w końcu zrozumieć jasne prerogatywy konstytucyjne prezydenta w zakresie polityki obronnej czy międzynarodowej – mówi nam wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. – W Polsce rządzi rząd – przypomina zaś wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Prezydent spotyka się z premierem

Donald Tusk we wtorek zapowiedział, że spotka się z prezydentem, a dzień później współpracownicy Karola Nawrockiego potwierdzili, że rozmowa odbędzie się w piątek w Pałacu Prezydenckim. Według reporterów Radia ESKA politycy wymienili w tej sprawie kilka wiadomości SMS. Prezydent zaproponował miejsce i termin: piątek po południu. W ten sposób, sami, bez żadnego zaplecza politycznego, prezydent i premier umówili się na rozmowę. Szef rządu chce omówić z Nawrockim szczegóły amerykańskiej strategii pokojowej dla Ukrainy, bo to prezydent ma dobre relacje z Donaldem Trumpem (80 l.).

Rząd powinien w końcu zrozumieć, ze prezydent Karol Nawrocki ma najświeższy i największy mandat demokratyczny w polskiej polityce oraz jasne prerogatywy konstytucyjne w zakresie polityki obronnej czy międzynarodowej. Oczekujemy respektowania tego faktu oraz poważnej współpracy w najważniejszych sektorach naszego państwa, a nie prób spychania do roli reprezentacyjnej. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie – tak komentuje dla „Super Expressu” dzisiejsze spotkanie wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz (36 l.).

Czas zakończyć spory kompetencyjne

Przedstawicielowi prezydenta odpowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (46 l.). – Czas zakończyć spory między rządem a prezydentem. To rząd rządzi, a prezydent reprezentuje nasz kraj za granicą. Czas wyłączyć bezpieczeństwo ze sporów politycznych między rządem a głową państwa. Liczę, że piątkowe spotkanie zakończy spory kompetencyjne – mówi nam Gawkowski.

