Blisko 600 ofiar w ciągu trzech dni. Donald Trump zapowiedział, jak długo potrwa wojna

- Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca, w Iranie zmarło na skutek ostrzałów co najmniej 555 osób, a w wyniku nalotów ucierpiało 131 miast.
- Amerykańskie wojsko ponosi straty w ludziach i sprzęcie. Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu zestrzeliła omyłkowo trzy amerykańskie samoloty F‑15.
- Według Donalda Trumpa ataki na Iran mogą potrwać cztery tygodnie.
Bilans trzech dni wojny
W wyniku zmasowanych ataków wojsk amerykańskich i izraelskich na terenie Iranu zniszczonych zostało wiele obiektów, w tym budynki należące do przywódców Islamskiej Republiki. W gruzach swojego biura zginął przywódca duchowy i polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei (+86). W wyniku obrażeń zmarła także jego żona, Mansure Chożaste (+85). W sumie, według irańskiego Czerwonego Półksiężyca, zmarło na skutek ostrzałów co najmniej 555 osób, a w wyniku nalotów ucierpiało 131 miast.
Gen. Polko na temat Iranu. Reżimu nie da się obalić?!
Iran w odwecie zaatakował inne kraje regionu, przede wszystkim izraelskie miasta, gdzie zginęło już 9 osób. Rakiety i drony z Iranu spadły także m.in. na Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie – początkowo na amerykańskie bazy na ich terenie, później również na obiekty cywilne. Są też ofiary wśród amerykańskich żołnierzy – nie żyje czterech z nich. Zmarli po ataku dronów na bazę w Kuwejcie.
Trump: Prognozy mówiły, że ofiar będzie więcej
Amerykańskie wojsko ponosi też straty w sprzęcie. Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu zestrzeliła omyłkowo trzy amerykańskie samoloty F‑15. Ich załogom udało się katapultować.
Wojna do całkowitego upadku reżimu. Czy Iran jest w stanie przetrwać ataki USA i Izraela?
Z powodu wojny wzrosły ceny ropy oraz złota, a giełdy odnotowały spadki. A to nie koniec działań USA. – Jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran – zajmie to cztery tygodnie lub mniej – powiedział prezydent Donald Trump brytyjskiemu dziennikowi „Daily Mail”. Uprzedził, że operacja będzie wiązała się ze śmiercią żołnierzy, ale wyraził zadowolenie, że dotychczasowe straty są mniejsze od prognozowanych. ABR