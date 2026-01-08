Zaskakujące doniesienia! Tusk umówił się z Nawrockim przez...SMS-a! [KULISY SPOTKANIA]

Wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu (w piątek 9 stycznia) ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Po szczycie w Paryżu związanym z Ukrainą i gwarancjami bezpieczeństwa, jakich zobowiązały się udzielić jej europejskie kraje, Tusk zapowiedział rozmowę z Karolem Nawrockim. - Nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję - ocenił kilka dni temu Donald Tusk.

Kulisy spotkania premiera i prezydenta. Wiadomo, jak się umówili! Poznano szczegóły

Teraz poznaliśmy kulisy zbliżającego się spotkania. Jak udało się ustalić reporterom Radia ESKA, Donald Tusk wysłał SMS-a do Karola Nawrockiego z propozycją spotkania. Politycy wymienili kilka wiadomości.

Prezydent zaproponował termin - piątek (9 stycznia) popołudniu i miejsce - Pałac Prezydencki. W ten sposób - sami, bez żadnego zaplecza politycznego, bezpośrednio - prezydent i premier umówili się na rozmowę.

Jak ustaliło Radio ESKA Donald Tusk chce omówić z Karolem Nawrockim szczegóły amerykańskiej strategii pokojowej dla Ukrainy, bo prezydent częściej kontaktował się w tej sprawie z Donaldem Trumpem i jego administracją. Prezydent i premier będą spotkają się w cztery oczy.

Poprzednie spotkanie Nawrockiego z Tuskiem odbyło się kilka miesięcy temu

Ostatni raz w ten sposób rozmawiali pięć miesięcy temu - 14 sierpnia 2025. Wówczas temat rozmowy dotyczył spraw dotyczących współpracy na linii prezydent - rząd: - Prezydent Nawrocki przekazał zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach – komentował wówczas Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Potem często wymieniali się komentarzami pod swoim adresem w mediach społecznościowych, nie ukrywając tego, że relacje między nimi są napięte.

Biedrzycka Expressem - 2026 01 07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.