Zaskakujące doniesienia! Tusk umówił się z Nawrockim przez...SMS-a! [KULISY SPOTKANIA]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Radio Eska
2026-01-08 12:29

W piątek, 9 stycznia, ma dojść do spotkania premiera i prezydenta. Jak dowiedziało się radio Eska premier umówił się z prezydentem przez...SMS-a! Radio ESKA dotarło do kulis dotyczących ustalania szczegółów spotkania Donalda Tuska i Karola Nawrockiego, które zapowiedział premier. Oto, co wiadomo.

Tusk, Nawrocki

i

Autor: PAP/Paweł Supernak; PAP/Leszek Szymański/ PAP

Wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu (w piątek 9 stycznia) ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Po szczycie w Paryżu związanym z Ukrainą i gwarancjami bezpieczeństwa, jakich zobowiązały się udzielić jej europejskie kraje, Tusk zapowiedział rozmowę z Karolem Nawrockim. - Nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję - ocenił kilka dni temu Donald Tusk.

Kulisy spotkania premiera i prezydenta. Wiadomo, jak się umówili! Poznano szczegóły

Teraz poznaliśmy kulisy zbliżającego się spotkania. Jak udało się ustalić reporterom Radia ESKA, Donald Tusk wysłał SMS-a do Karola Nawrockiego z propozycją spotkania. Politycy wymienili kilka wiadomości.

Prezydent zaproponował termin - piątek (9 stycznia) popołudniu i miejsce - Pałac Prezydencki. W ten sposób - sami, bez żadnego zaplecza politycznego, bezpośrednio - prezydent i premier umówili się na rozmowę.

Jak ustaliło Radio ESKA Donald Tusk chce omówić z Karolem Nawrockim szczegóły amerykańskiej strategii pokojowej dla Ukrainy, bo prezydent częściej kontaktował się w tej sprawie z Donaldem Trumpem i jego administracją. Prezydent i premier będą spotkają się w cztery oczy.

Poprzednie spotkanie Nawrockiego z Tuskiem odbyło się kilka miesięcy temu

Ostatni raz w ten sposób rozmawiali pięć miesięcy temu - 14 sierpnia 2025. Wówczas temat rozmowy dotyczył spraw dotyczących współpracy na linii prezydent - rząd: - Prezydent Nawrocki przekazał zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach – komentował wówczas Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Potem często wymieniali się komentarzami pod swoim adresem w mediach społecznościowych, nie ukrywając tego, że relacje między nimi są napięte. 

Biedrzycka Expressem - 2026 01 07
Iskrzy między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim
39 zdjęć
Najsztub pyta
SUKCES BRAUNA TO NIENAWIŚĆ I ANTYSEMITYZM? Leder: Polacy nie wierzą w Jedwabne | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK