Będzie spotkanie Tuska z Nawrockim. Chodzi o Ukrainę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-01-06 21:28

Po szczycie w Paryżu związanym z Ukrainą i gwarancjami bezpieczeństwa, jakich zobowiązały się udzielić jej europejskie kraje, Donald Tusk zapowiada spotkanie z Karolem Nawrockim. Premier i prezydent mają się spotkać jeszcze w tym tygodniu. "Nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję" - mówił Donald Tusk.

Karol Nawrocki& Donald Tusk

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express & Paweł Dąbrowski

Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu ma spotkać się z Karolem Nawrockim, by rozmawiać o Ukrainie i ustaleniach szczytu w Paryżu

Jeszcze w tym tygodniu chcę spotkać się z Karolem Nawrockim - zadeklarował Donald Tusk, mówiąc o ustaleniach szczytu tak zwanej koalicji chętnych, jaki odbył się w Paryżu. Podczas tego spotkania przywódcy europejskich krajów zaliczających się do tej nieformalnej koalicji zadeklarowali chęć udzielenia Ukrainie tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. Francja i Wielka Brytania zadeklarowały możliwość obecności wojskowej na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu pokoju. „Dziś szczegółowo omówiliśmy te kwestie, więc mogę powiedzieć, że po zawieszeniu broni Wielka Brytania i Francja utworzą na Ukrainie centra wojskowe i wybudują chronione obiekty do składowania broni i sprzętu wojskowego, aby wesprzeć potrzeby obronne Ukrainy” - powiedział brytyjski premier Keir Starmer. "Toruje to drogę do stworzenia ram prawnych, na podstawie których siły brytyjskie, francuskie i partnerskie mogłyby działać na terytorium Ukrainy, zabezpieczając przestrzeń powietrzną i morską Ukrainy oraz regenerując siły zbrojne Ukrainy na przyszłość” - dodał. Podobnie mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez: "Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie"

"Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów"

"Jesteśmy z każdym tygodniem bliżej takich konkretnych rozwiązań" – mówił na konferencji po szczycie w Paryżu Donald Tusk. Jak dodał, kwestia ta wygląda „już naprawdę obiecująco i coraz bardziej konkretnie”. "Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów" – mówił premier. Poinformował też, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z Karolem Nawrockim „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, jaka dla rządu w tym procesie”. "Szczegóły będziemy jeszcze ustalali, ale właśnie przed chwilą zdecydowaliśmy, że do tego spotkania dojdzie. Ten proces będzie wymagał, oczywiście, kolejnych spotkań" – stwierdził Tusk.

"Będę proponował, żebyśmy budowali synergię i pełną koordynację. Myślę, że prezydent dobrze to rozumie"

"Niezależnie od emocji politycznych wewnątrz kraju w kwestii bezpieczeństwa będę namawiał prezydenta, żeby wykorzystał, jak najlepiej potrafi, swoje relacje z administracją amerykańską i prezydentem Donaldem Trumpem i dlatego będę proponował, żebyśmy budowali synergię i pełną koordynację. Myślę, że prezydent dobrze to rozumie, ja na pewno jeszcze parę argumentów mu przedstawię podczas naszego spotkania" – mówił premier Polski. "Tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu (…) i mam nadzieję i będę mówił wprost, że szczególnie teraz, gdy udaje się doprowadzić do obiecującego momentu, gdzie Stany Zjednoczone, Europa i inni partnerzy, w tym Kanada, Norwegia i Turcja, są razem w kwestii ukraińskiej i dużo pracy w to włożyłem i mój zespół, to choćby z tego tytułu, że Amerykanie też są dumni z tego, co udało się osiągnąć, nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję" – mówił Tusk.

Super Express Google News
Sonda
Jak oceniasz działanie Unii Europejskiej?
Co się stanie z Karolem Nawrockim i PiS-em? Niewiarygodne, jaka jest przepowiednia jasnowidza Jackowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK
WOJNA NA UKRAINIE