Szef Rady Najwyższej Ukrainy przywitał Włodzimierza Czarzastego. Marszałek przybył do Kijowa

2026-02-23

24 lutego, w czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, do Kijowa przyjadą liczne delegacje zagraniczne. Wśród nich będzie marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty, który zapowiedział udział w uroczystościach oraz wystąpienie w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Szef Rady Najwyższej Ukrainy wita marszałka

i

  • Marszałek Czarzasty podkreślił, że obecność w Kijowie w rocznicę rosyjskiej agresji ma szczególne znaczenie, a Polska jednoznacznie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Sejm planuje przyjąć rezolucję wyrażającą solidarność z Ukrainą.
  • Marszałek zaznaczył, że stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski, a wojna na Ukrainie wpływa na bezpieczeństwo całego regionu.
  • Polska popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską i jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami. Oba kraje współpracują również w walce z zagrożeniami hybrydowymi i dezinformacją prowadzoną przez Rosję.

Włodzimierz Czarzasty rankiem 23 lutego pojawił się w Kijowie, gdzie został powitany przez Szef Rady Najwyższej Ukrainy, który czekał na marszałka Sejmu na peronie. To wizyta związana z czwartą rocznicą pełnoekranowej agresji Rosji na Ukrainę. Na miejscu pojawią się także inne delegacje zagraniczne. Wcześniej marszałek wyraził swoje przekonanie, że obecność w Kijowie w dniu 24 lutego ma szczególne znaczenie. Wskazał, że jest to rocznica momentu, w którym Rosja „zdecydowała się zniszczyć suwerenne państwo i złamać naród”. Jednocześnie podkreślił, że próba ta zakończyła się niepowodzeniem.

Znaczenie polityczne

Marszałek Sejmu zaznaczył, że obecność zagranicznych delegacji w Kijowie ma nie tylko wymiar symboliczny, ale także polityczny. Podkreślił, że wojna na Ukrainie wpływa na bezpieczeństwo całego regionu. „Stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski” – mówił, wskazując, że Polska traktuje sytuację za wschodnią granicą jako strategiczne wyzwanie. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego wystąpienie w Radzie Najwyższej Ukrainy będzie koncentrować się na trzech głównych kwestiach: pełnego poparcia dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, konieczność utrzymania presji na Rosję oraz europejska przyszłość Ukrainy.

Włodzimierz Czarzasty dodał, że Polska popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską, choć podkreślił, że „nie ma tu drogi na skróty”. Zaznaczył również gotowość Warszawy do dzielenia się doświadczeniami z własnej drogi do UE.

Walka z dezinformacją i rozmowy pokojowe

W rozmowie poruszono także temat zagrożeń hybrydowych, z którymi mierzą się zarówno Polska, jak i Ukraina. Czarzasty zwrócił uwagę na skoordynowane kampanie dezinformacyjne prowadzone przez Rosję, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jego zdaniem, odpowiedź na te działania wymaga współpracy w trzech obszarach: bezpieczeństwa, informacji i odporności instytucjonalnej.

- Nie damy się oszukać – zapewnił.

Marszałek Sejmu odniósł się do trwających rozmów dotyczących zakończenia wojny. Zaznaczył, że każdy realny krok w stronę zawieszenia broni ma znaczenie, jednak nie można ignorować dotychczasowych działań Moskwy.

- Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli – stwierdził. Podkreślił, że rozmowy pokojowe muszą opierać się na jasnym wskazaniu agresora i ofiary, a także na utrzymaniu presji sankcyjnej wobec Rosji.

Czarzasty podkreślił również, że pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców inwazji nie może być uzależnione od zgody Moskwy. Wskazał na istnienie międzynarodowych mechanizmów prawnych, w tym postępowań przed trybunałami, których celem jest zapewnienie, „żeby zbrodnie nie pozostawały bezkarne”.

Odbudowa Ukrainy

Marszałek Sejmu zapowiedział dalszy rozwój współpracy międzyparlamentarnej między Polską a Ukrainą. W trakcie wizyty w Kijowie ma zostać podpisana nowa umowa o współpracy strategicznej oraz powołana grupa dyskusyjno-ekspercka. Czarzasty odniósł się także do planowanej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku.

- Odbudowa Ukrainy to inwestycja w bezpieczeństwo całej Europy – zaznaczył, podkreślając znaczenie projektów infrastrukturalnych, transportowych i handlowych.

