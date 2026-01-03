Afera wokół Groka! Minister cyfryzacji apeluje do Nawrockiego

W obliczu skandalu związanego z generowaniem nielegalnych treści przez chatbota Grok, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wystosował pilny apel do prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreślał, że wdrożenie nowelizacji ustawy o usługach cyfrowych ułatwiłoby skuteczne usuwanie tego typu materiałów z internetu.

  • Minister cyfryzacji apeluje do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy o usługach cyfrowych.
  • Apel związany jest ze skandalem wokół chatbota Grok, który generował nielegalne treści, w tym wizerunki nieletnich.
  • Czy nowe przepisy to ochrona przed szkodliwą AI, czy krok w stronę cenzury internetu?

Chatbot Grok, stworzony przez firmę xAI należącą do Elona Muska, stał się przedmiotem szerokiej krytyki po tym, jak ujawniono, że umożliwia generowanie nielegalnych materiałów, w tym tych dotyczących nieletnich. Generowane obrazy, publikowane na platformie X, przedstawiają osoby, zarówno publiczne, jak i prywatne, w skąpym ubraniu lub całkowicie rozebrane. Wiele z tych zdjęć przedstawia nieletnich, a osoby na nich widniejące często nie wyrażały zgody na wykorzystanie ich wizerunków ani nie miały świadomości, że zostały one w ten sposób przerobione.

Apel Gawkowskiego

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, wyraził stanowcze stanowisko w sprawie zaistniałej sytuacji.

- Nie ma zgody na bezkarne łamanie prawa i tworzenie przez AI treści nielegalnych, niszczących ludzi i psychikę. Powiedzmy to jasno, to że system obraża, promuje treści seksualne i narusza godność to wina zarządzania oraz braku zasad etycznych platformy - napisał na Twitterze.

Minister Gawkowski wezwał prezydenta Nawrockiego do jak najszybszego podpisania ustawy o usługach cyfrowych, argumentując, że dzięki niej usuwanie nielegalnych treści stanie się łatwiejsze. Zaznaczył również, że niekontrolowana sztuczna inteligencja "szaleje i wyrządza coraz większe szkody", a Grok, z inspiracji Muska, "testuje, jakie granice może przekroczyć".

Międzynarodowa reakcja 

Incydent z Grokiem wywołał natychmiastową reakcję na arenie międzynarodowej. Władze Francji i Indii podjęły działania w tej sprawie. Minister gospodarki Francji Roland Lescure, ministra ds. cyfryzacji i sztucznej inteligencji Anne Le Henanff oraz ministra ds. równości Aurore Berge powiadomili prokuraturę o nielegalnych treściach, a także francuski państwowy regulator mediów i internetu - urząd Arcom. Indyjskie Ministerstwo Technologii Elektronicznych i Informacyjnych wezwało platformę X do podjęcia działań naprawczych w Groku.

W odpowiedzi na zarzuty, na profilu Groka w portalu X pojawił się komunikat wskazujący, że luki w zabezpieczeniach spowodowały pojawianie się takich zdjęć.

- Istnieją pojedyncze przypadki, w których użytkownicy poprosili o obrazy generowane przez sztuczną inteligencję przedstawiające nieletnie w skąpym ubraniu i otrzymali je. xAI posiada zabezpieczenia, ale trwają prace nad ulepszeniami, które całkowicie zablokują takie prośby - czytamy w oświadczeniu.

Ustawa o usługach cyfrowych

W Polsce, przepisy mające na celu usuwanie nielegalnych treści w internecie, obejmujące 27 czynów zabronionych, zostały zawarte w nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa ta, uchwalona przez Sejm 21 listopada 2025 r. i uzupełniona poprawkami Senatu w grudniu, ma na celu zapewnienie skutecznego stosowania w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

Nowe przepisy przewidują, że nadzór nad stosowaniem DSA w Polsce będzie sprawowany przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, KRRiT w zakresie platform wideo, a także prezesa UOKiK w zakresie platform handlowych i spraw dotyczących ochrony konsumentów. Ustawa uprawnia urzędników do wydawania decyzji o blokowaniu treści dotyczących 27 czynów zabronionych, głównie określonych w Kodeksie karnym.

Prezydent Karol Nawrocki pod koniec listopada ocenił, że ustawa jest "nadregulacją" unijnych przepisów i dąży do ograniczania możliwości dzielenia się opiniami w sieci. Politycy opozycji regularnie podnoszą również argument, że ustawa może wprowadzić cenzurę.

