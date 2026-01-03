Włodzimierz Czarzasty nie gryzł się w język! Ostro ocenił Karola Nawrockiego

2026-01-03 9:39

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty publicznie skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu brak przygotowania do pełnienia urzędu i "sabotowanie działań rządu" poprzez liczne weta. Prezydent Nawrocki, który w ciągu kilku miesięcy zawetował już 20 ustaw, stał się obiektem ostrej retoryki ze strony marszałka, który zapowiedział blokowanie projektów ustaw spływających z Pałacu Prezydenckiego.

  • Napięcie między Sejmem a Pałacem Prezydenckim rośnie, a Marszałek Sejmu ostro krytykuje prezydenta za wetowanie ustaw.
  • Włodzimierz Czarzasty zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu brak przygotowania i "sabotowanie działań rządu", odpowiadając na liczne weta.
  • Marszałek zapowiada blokowanie prezydenckich projektów ustaw w Sejmie.
  • Co oznaczają te działania dla przyszłości polskiej polityki i czy dojdzie do eskalacji konfliktu?

W programie Polsat News Włodzimierz Czarzasty odniósł się do niedawnych wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że scena polityczna dzieli się na tych, którzy chcą rozmawiać, i takich jak Czarzasty. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi niewystarczające przygotowanie do pełnienia urzędu oraz brak wiedzy na temat przesyłanych do Sejmu projektów ustaw.

- Nie ma pan specjalistów od pisania ustaw, my panu pomożemy w Sejmie. My mamy specjalistów – ironizował polityk Nowej Lewicy.

Marszałek Sejmu nie omieszkał również nawiązać do przeszłości prezydenta, która była szeroko komentowana podczas kampanii wyborczej:

- Cieszę się, że prezydent wszedł w realną politykę, co nastąpiło między jedną ustawką w lesie a drugą – dodał.

Krytyka wet

Włodzimierz Czarzasty skomentował również liczne weta prezydenta, podkreślając, że Karol Nawrocki w ciągu pół roku urzędowania zawetował już 20 ustaw.

- Tak chciał tworzyć układ polityczny, żeby wetować – stwierdził Czarzasty.

W połowie grudnia marszałek Sejmu kontynuował krytykę prezydenta w wywiadzie dla RMF FM, ponownie odnosząc się do liczby zawetowanych ustaw.

- To jest robione przecież ewidentnie na złość – komentował.

Marszałek Sejmu skrytykował dobór ustaw, które zablokował prezydent, twierdząc, że są to akty prawne, które powinny być popierane niezależnie od poglądów politycznych.

Nawrocki w najnowszym wywiadzie stawia się rządowi Tuska. Ostre słowa o wetach, szkole i konstytucji

- Wetowanie ustawy, która daje możliwość, jeżeli chodzi o psy, nietrzymania ich na łańcuchu, a jeżeli chodzi o parki narodowe, po dwudziestu chyba pięciu latach blokuje następny park narodowy, gdzieś jak to wetuje, zapomina o rozsądku, tak, to jest robione przecież ewidentnie na złość, po to, żeby pokazać, że wetuje – mówił marszałek.

Kilka dni wcześniej natomiast lider Nowej Lewicy oskarżył Karola Nawrockiego o bezpodstawne sabotowanie działań rządu.

- Pan prezydent specjalizuje się w destrukcji i w konflikcie – stwierdził Włodzimierz Czarzasty, komentując trzy nowe weta prezydenta.

Marszałek Sejmu odniósł się również do swojej decyzji o blokowaniu niektórych ustaw prezydenta w Sejmie.

- Nie robi to na mnie żadnego wrażenia, gdyż jakby pan zapytał, jaka ustawa pana prezydenta jest procedowana, to chciałbym panu powiedzieć, że żadna – powiedział w programie "Polityczne Graffiti" w Polsat News.

