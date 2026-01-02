Nawrocki w najnowszym wywiadzie stawia się rządowi Tuska. Ostre słowa o wetach, szkole i konstytucji

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-02 17:24

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego ostro ocenia sytuację polityczną w Polsce, kreśląc pesymistyczną wizję na 2026 rok. Czy chaos w edukacji i zagrożenia dla konstytucji to dopiero początek problemów? Dowiedz się, co czeka Polskę w nadchodzącym czasie.

1. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski

i

Autor: Klub Lewicy / Wikipedia Mężczyzna w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie z białą wpinką flagi Polski, stojący przy mównicy. Karol Nawrocki na zdjęciu ilustruje temat powołania nowego członka RPP, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Prezydent Nawrocki w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” ocenia bieżącą politykę rządu, wskazując na blokowanie inicjatyw i brak państwowej perspektywy.
  • Nawrocki tłumaczy swoje weta, broniąc ich jako „filtru” chroniącego obywateli, a także wyjaśnia powody sprzeciwu wobec ustawy oświatowej.
  • Prezydent odnosi się do relacji z premierem Tuskiem, kwestii konstytucji i Unii Europejskiej, zapowiadając twardą postawę w obronie polskiego prawa.
  • Chcesz poznać pełną diagnozę polityczną i dowiedzieć się, co prezydent sądzi o bezpieczeństwie regionu i relacjach z Ukrainą? Przeczytaj cały wywiad!

Prezydent: rząd myśli partyjnie, nie państwowo

Zdaniem prezydenta obecna większość rządowa skupia się na doraźnych interesach politycznych, zamiast na długofalowych rozwiązaniach dla państwa. Nawrocki przekonuje, że spór z rządem nie dotyczy ambicji personalnych, lecz sposobu prowadzenia polityki.

– Ta taktyka, która jako prezydenta Polski szczególnie mnie martwi, ma perspektywę wąską, partyjną, a nie państwową. Niestety obecnie rządzący żyją bardziej w logice bieżącej pragmatyki politycznej, a czasem wręcz twitterowej, niż w rzeczywistości realnych, systemowych rozwiązań – ocenia.

Jako symbol takiego podejścia wskazuje los Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według prezydenta zamiast realnych decyzji dotyczących strategicznej inwestycji państwowej, opinii publicznej oferuje się jedynie zmianę nazwy i narracji.

Weta pod lupą. „To nie blokada, tylko filtr”

Jednym z głównych zarzutów wobec Nawrockiego jest nadużywanie prawa weta. Prezydent odpowiada na to liczbami i argumentami prawnymi.

– Spójrzmy na statystykę ustaw trafiających z Parlamentu do Pałacu Prezydenckiego. Ona się bardzo dynamicznie zmienia, ale do chwili, gdy rozmawiamy, podpisałem 132 ustawy, a zawetowałem 20 – tłumaczy.

Weta dotyczyły aktów prawnych, które stanowiły zagrożenie dla obywateli lub zostały wadliwie przygotowane pod względem prawnym. Ustawy, które są dobre dla Polski, niezależnie od tego, jakie środowisko je przygotowywało, podpisuję - dodał.

Podkreśla, że nie kieruje się barwami partyjnymi. Jak zaznacza, ustawy korzystne dla państwa podpisuje niezależnie od tego, kto je przygotował. Krytykuje natomiast praktykę „zamrażania” projektów w Sejmie, która, jego zdaniem, stała się narzędziem politycznej blokady.

Szkoła na granicy chaosu. Dlaczego zawetował ustawę oświatową

Szczególnie dużo miejsca w rozmowie zajmuje temat edukacji. Prezydent wraca do swojego weta wobec ustawy oświatowej, które, jak sam przyznaje, spotkało się z ulgą w wielu środowiskach, także ponad politycznymi podziałami.

Nawrocki relacjonuje, że przed podjęciem decyzji odbyły się szerokie konsultacje w Kancelarii Prezydenta z udziałem nauczycieli, rodziców, samorządów i dyrektorów szkół. Jego zdaniem projekt był nieprzygotowany do wdrożenia i groził destabilizacją systemu.

– Nie przewidziano żadnych programów pilotażowych. Dzieci byłyby narzędziem w chaosie zmian – ocenia.

Prezydent jasno deklaruje, że sprzeciwia się ideologizacji szkoły i centralizacji decyzji w edukacji, traktując to jako jedno ze swoich kluczowych zobowiązań konstytucyjnych.

Konstytucja ponad wszystko. Spór z UE w tle

W wywiadzie pojawia się również wątek możliwych prób obchodzenia konstytucji „metodą faktów dokonanych”, m.in. w oparciu o orzeczenia unijnych trybunałów. Nawrocki zapowiada w tym zakresie twardą postawę.

– Małżeństwo, zgodnie z polską konstytucją, jest związkiem kobiety i mężczyzny – przypomina.

Jak podkreśla, Polska wchodząc do Unii Europejskiej nie zrzekła się własnej ustawy zasadniczej. W jego ocenie rolą prezydenta jest jasne komunikowanie tego stanowiska zarówno instytucjom unijnym, jak i partnerom międzynarodowym.

Gliński nazwał Tuska "pajacem" i to pubicznie! Były minister kultury bez kultury?

Tusk i „nieodebrany telefon”

W rozmowie nie zabrakło też wątku relacji z premierem Donald Tusk. Prezydent odnosi się do medialnych doniesień, jakoby unikał kontaktu z szefem rządu.

– To akurat dość zabawna sytuacja, bo gdy o tym przeczytałem, od razu sprawdziłem, czy premier rzeczywiście do mnie dzwonił. Nie dzwonił, więc faktycznie nie odebrałem telefonu – mówi z ironią.

Zaznacza przy tym, że są środowiska rządowe, które chcą rozmawiać, i takie, które próbują wymusić decyzje presją medialną.

Ukraina, USA i bezpieczeństwo regionu

Nawrocki odnosi się także do polityki zagranicznej. Pozytywnie ocenia zaproszenie Polski na szczyt G20 i podkreśla znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo miejsca poświęca też Ukrainie, mówi o nowym otwarciu w relacjach, ale zaznacza, że partnerstwo nie oznacza rezygnacji z własnych interesów.

Prezydent akcentuje rolę Europy Środkowej jako filaru bezpieczeństwa NATO i krytycznie odnosi się do ideologicznych sporów w Unii Europejskiej, które, jego zdaniem, odciągają uwagę od realnych zagrożeń.

Poniżej galeria zdjęć: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Mińsku Mazowieckim

Polityka SE Google News
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Mińsku Mazowieckim
17 zdjęć
Paczki dla Powstańców gotowe! Ekipa „Super Expressu” pomogła
Sonda
Czy prezydent Karol Nawrocki słusznie blokuje ustawy rządu Donalda Tuska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
GOŚĆ NIEDZIELNY