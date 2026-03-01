Skąd brać pieniądze na obronność? SAFE to nie jedyne rozwiązanie

Finansowanie obronności w Polsce to wyzwanie, które wymaga znalezienia miliardów, a rozwiązań jest wiele: od budżetu po instrumenty UE.

Politycy debatują nad wykorzystaniem środków takich jak SAFE, obligacje obronne czy fundusze celowe, szukając sposobów na pokrycie ogromnych potrzeb.

Każda opcja ma swoje plusy i minusy – od szybkiego dostępu do pieniędzy, po długoterminowe koszty i ryzyka dla długu publicznego.

Chcesz wiedzieć, kto zapłaci za modernizację armii i jakim kosztem? Sprawdź, jakie scenariusze finansowania obronności są najbardziej realistyczne.

SAFE: dlaczego jest głośny?

Program SAFE (Security and Defence Fund for Europe) to koncepcja stworzenia specjalnego, ogólnoeuropejskiego instrumentu finansowego, którego celem byłoby wspieranie inwestycji w obronność państw członkowskich. W 2026 roku, gdy potrzeba modernizacji armii jest pilniejsza niż kiedykolwiek w ostatnich dekadach, pomysł ten zyskał ogromną popularność. Jego siła tkwi w prostocie politycznego przekazu: „Europa dokłada się do naszego wspólnego bezpieczeństwa”. Dla rządów to wygodna narracja, która pozwala pokazać wyborcom, że działania na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych mają wsparcie na poziomie unijnym.

Budżet państwa. Najszybsza opcja, największy konflikt

Najbardziej tradycyjnym i transparentnym źródłem finansowania armii jest budżet państwa. Komunikat jest prosty: „jako rząd przeznaczamy więcej pieniędzy na wojsko”. To rozwiązanie pozwala na bezpośrednią kontrolę parlamentarną nad wydatkami i jest najłatwiejsze do zrozumienia dla opinii publicznej.

Problem pojawia się, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie: skąd wziąć dodatkowe środki?

Istnieją tylko dwie możliwości:

Cięcia w innych sektorach (edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura).

Podniesienie podatków.

Obie opcje są politycznie niezwykle trudne i natychmiast stają się polem minowym w każdej kampanii wyborczej. Dlatego finansowanie z budżetu często stanowi bazę, ale rzadko wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb związanych z gwałtowną modernizacją armii. To sprawia, że rządy szukają alternatywnych, mniej bolesnych politycznie dróg.

Obligacje obronne i fundusze celowe: „płacimy dziś, spłacamy jutro”

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego uruchomienia ogromnych środków i rozłożenia kosztów wielomiliardowych kontraktów zbrojeniowych na wiele lat. Dzięki temu modernizacja może ruszyć niemal natychmiast, bez konieczności drastycznych cięć budżetowych.

Minusy są jednak równie poważne. Po pierwsze, dług publiczny rośnie, a jego obsługa (spłata odsetek) staje się obciążeniem dla przyszłych budżetów. Po drugie, powodzenie takiej operacji zależy od zaufania rynków finansowych i wiarygodności państwa. Kraj o niestabilnej sytuacji gospodarczej lub politycznej może mieć problem z pozyskaniem taniego finansowania. Warto tu wspomnieć o konieczności wypełniania zobowiązań sojuszniczych, np. w ramach NATO.

„Nowe źródła”: co to może być bez wchodzenia w bieżączkę?

Najczęściej chodzi o mieszankę: specjalne programy inwestycyjne, przesunięcia w wydatkach, współfinansowanie przemysłu, mechanizmy europejskie i krajowe. W evergreenie nie musisz obiecywać konkretu, wystarczy uczciwie postawić pytanie: czy rząd pokaże plan wieloletni, a nie tylko pojedynczy instrument.

Najważniejsze pytanie: ile bezpieczeństwa kupujemy za te pieniądze?

Czy wzrost nakładów idzie w realną gotowość (amunicja, serwis, obrona powietrzna, logistyka), czy w PR-owe „wielkie zakupy”? To jest punkt, który trzyma temat aktualnym niezależnie od tego, co politycy powiedzą jutro.

Poniżej galeria zdjęć: Kosiniak-Kamysz uczy dzieci szusować

15

Express Biedrzyckiej - ROSATI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.