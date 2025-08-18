Karol Nawrocki nie poleciał do USA. Wprost przyznał, dlaczego tak się stało

Prezydent Karol Nawrocki nie wybrał się do USA, gdzie w poniedziałek (18 sierpnia) odbędą się rozmowy Trumpa z Zełenskim oraz w szerszym gronie z liderami europejskich państw. Prezydent Nawrocki podkreślił, że w tzw. w koalicji chętnych, której przedstawiciele spotykają się w poniedziałek w Waszyngtonie, Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd. Dodał, że to prezydent Ukrainy zapraszał liderów europejskich na rozmowy w Waszyngtonie.

W poniedziałek (18 sierpnia) prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W spotkaniu nie będzie uczestniczyć przedstawiciel polskich władz. Już rano przedstawiciele polskiego prezydenta podkreślali, że Karol Nawrocki jest zorientowany w sytuacji, a przede wszystkim on sam leci do USA już niebawem, bo 3 września. Także ze strony rządowej nie będzie przedstawiciela. 

Nawrocki wprost o tym, dlaczego zabraknie go w USA w czasie rozmów o Ukrainie 

W czasie uroczystości powołania doradców, prezydent Nawrocki zabrał głos w sprawie rozmów w Waszyngtonie. Prezydent zaznaczył, że w ostatnim tygodniu wziął udział w dwóch rozmowach z prezydentem Trumpem, ale także z liderami europejskimi. Podkreślił, że przedstawił „jasne stanowisko Polski w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, braku zaufania do Federacji Rosyjskiej”.

Odnosząc się do poniedziałkowego spotkania „koalicji chętnych” w Waszyngtonie, Nawrocki stwierdził, że w tym formacie od dłuższego czasu Polskę reprezentuje rząd.

- To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. A prezydent Polski jest (...) jedynym liderem państwa dzisiaj w Europie, który na bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem - powiedział Nawrocki. Dodał, że podczas spotkania z Trumpem kwestie bezpieczeństwa i pokoju na Ukrainie „będą jednym z bardzo ważnych punktów”.

Prezydent zapewnił, że jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i rządem. - W kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego - powiedział.

