Karol Nawrocki powołał doradców. Wśród nich znane nazwiska. Są też byli europosłowie PiS

Prezydent Karol Nawrocki podczas poniedziałkowej (18 sierpnia) uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał 13 doradców etatowych oraz ośmiu doradców społecznych. Wśród nowo mianowanych znaleźli się zarówno specjaliści, którzy pełnili już podobne funkcje w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, jak i osoby aktywnie wspierające prezydenta Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. Nie zabrakło znanych nazwisk związanych ze światem polityki.

Prezydent podziękował nowym doradcom za przyjęcie oferty „ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra”, podkreślając, że każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie i ma w swoim życiorysie „ciężką pracę dla Polski”. Zapowiedział również, że w przyszłości do grona doradców dołączą kolejne osoby.

Kluczowe nominacje i obszary odpowiedzialności

Jan Józef Kasprzyk, wcześniej będący szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie odpowiedziany za sprawy związane z kombatantami, „by ich doświadczenie i wizje były dobrze słyszane w Pałacu Prezydenckim”. Stanowisko doradcy etatowego obejmie także współpracujący z Andrzejem Dudą, związany z KUL, konstytucjonalista Dariusz Dudek, którego zadaniem będzie stworzenie, we współpracy z szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, Rady Konstytucyjnej, czyli organu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.Wśród doradców etatowych, odpowiedzialnych za kwestie doradcze i społeczne, znaleźli się: ekonomista Piotr Głowacki, były wiceszef MAP Paweł Gruza oraz była wiceszefowa MRiPS Barbara Socha, która ma zająć się przede wszystkim demografią. Za kwestie sportowe odpowiadać będzie Łukasz Witek, a za kwestie humanitarne i społeczne Beata Kempa, w przeszłości m.in. posłanka, wiceminister sprawiedliwości, a także doradca w kancelarii Dudy.

Doradcą społecznym ds. międzynarodowych będzie były europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Nawrocki określił go jako „większej klasy naukowca i praktyka, który będzie pracował nad naszymi relacjami z UE”.

W gronie doradców społecznych znaleźli się również: historyk prof. Andrzej Nowak, Alvin Gajadhur (dotychczasowy doradca prezydenta Dudy, były Główny Inspektor Transportu Drogowego) będzie odpowiedzialny za kwestie transportu i infrastruktury, Sławomir Mazurek (były wiceszef MKiŚ, zastępca prezesa NFOŚiGW, dotychczas doradca w kancelarii prezydenta Dudy) będzie odpowiedzialny za kwestie środowiska i klimatu, a także Wanda Buk (była wiceszefowa resortu cyfryzacji) oraz Leszek Skiba (prezes Pekao SA w latach 2020-2024), którzy zajmą się kwestiami gospodarki i rozwoju.

