Karol Nawrocki w ważnym rankingu wpływowych polityków! Co z Tuskiem?

Politico opublikowało ranking 28 najbardziej wpływowych postaci w Europie na 2026 rok, z zaskakującym polskim akcentem.

Donald Trump otwiera listę, a za nim Mette Frederiksen i Friedrich Merz, natomiast polski premier Donald Tusk nie znalazł się w czołówce.

Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zaskakująco zajął 23. miejsce, co wskazuje na wewnętrzne podziały w polskiej polityce.

Sprawdź, dlaczego to właśnie Nawrocki, a nie Tusk, został wyróżniony i kto jeszcze kształtuje przyszłość Europy!

Wprowadzenie do rankingu Politico podkreśla nieprzewidywalną naturę relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w kontekście możliwego powrotu Donalda Trumpa do władzy. "Próba opisania relacji Europy z Donaldem Trumpem stała się pełnoetatowym zadaniem dyplomatycznym. Czy jest on partnerem? Czasami. Zagrożeniem? Bywa. Siłą, która kształtuje tę relację na własnych warunkach? Zawsze. Jasne jest jedno: Europa ma do czynienia z nieprzewidywalnym, dominującym partnerem, którego impulsy mogą z dnia na dzień wywrócić kontynent do góry nogami" – czytamy w analizie Politico.

Czołówka Rankingu

Na szczycie listy najbardziej wpływowych osób w europejskiej polityce w 2026 roku, według Politico, znalazł się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego potencjalny wpływ na Europę jest oceniany jako fundamentalny. Tuż za nim uplasowała się premierka Danii Mette Frederiksen, której rola w kształtowaniu polityki skandynawskiej i europejskiej jest znacząca. Podium zamyka kanclerz Niemiec Friedrich Merz, lider największej gospodarki Europy.

Pierwsza dziesiątka

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się również inne znaczące osobistości. Wśród nich: Marine Le Pen z Francji, jako twarz skrajnej prawicy, której wpływ na francuską i europejską politykę rośnie. Rosyjski dyktator Władimir Putin, którego działania mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i stabilność kontynentu. Nigel Farage z Wielkiej Brytanii, lider populistycznej partii Reform UK, znany z eurosceptycznych poglądów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, odgrywająca kluczową rolę w kształtowaniu polityki UE. Szef NATO Mark Rutte, którego rola w kontekście bezpieczeństwa jest nieoceniona. Premierka Włoch Giorgia Meloni, liderka prawicowego rządu. Oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, stojący przed wyzwaniami po Brexicie. Na 14. miejscu listy znalazł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego rola w kontekście wojny w Ukrainie jest niezmiennie kluczowa.

Na którym miejscu znalazł się Karol Nawrocki?

Zaskoczeniem dla wielu może być obecność Karola Nawrockiego na 23. miejscu w rankingu Politico. Nie jest to premier Donald Tusk, którego wpływ na europejską politykę wydawał się być bardziej oczywisty. Politico tłumaczy tę pozycję w następujący sposób.

- Polski premier Donald Tusk miał nadzieję, że ten rok będzie momentem, w którym przejmie pełną kontrolę nad krajem i zdecydowanie przeniesie go do centrum europejskiej polityki. Karol Nawrocki zadbał o to, by tak się nie stało - czytamy.

Portal podkreśla wewnętrzne podziały w Polsce, które mają wpływ na jej pozycję w Europie.

- Dla Brukseli impas jest równie niepokojący: podczas gdy Polska odradzała się jako filar proeuropejskiego przywództwa, jej dwaj najpotężniejsi przywódcy ciągną w przeciwnych kierunkach - pozostawiając wschodnią flankę UE bardziej podzieloną niż kiedykolwiek - stwierdzono.

W rankingu Politico znalazły się także inne osobistości z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na 12. pozycji uplasował się premier Węgier Viktor Orban, znany ze swojej niezależnej polityki. Z kolei szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas z Estonii, zajęła wysoką pozycję, co świadczy o rosnącym znaczeniu państw bałtyckich w polityce zagranicznej Unii.

W naszej galerii zobaczysz, co zrobił Karol Nawrocki podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Pałacu Prezydenckim: