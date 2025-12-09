Szymon Hołownia będzie startował na przewodniczącego Polski 2050? Doniesienia mediów

Szymon Hołownia, dotychczasowy lider partii Polska 2050, podjął decyzję o rezygnacji ze startu w wyborach na przewodniczącego ugrupowania. Informacja ta, podana przez media, zamyka spekulacje, które krążyły w partii w ostatnich dniach. Mimo wcześniejszych doniesień o możliwej zmianie zdania Hołowni, termin zgłaszania kandydatur upływający jutro, nie zostanie wykorzystany przez obecnego wicemarszałka Sejmu.

  • Szymon Hołownia rezygnuje z ubiegania się o przewodnictwo w Polsce 2050, otwierając drogę nowym kandydatom.
  • Wśród kandydatów na jego następcę są m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska i Ryszard Petru.
  • Decyzja Hołowni wynika z jego międzynarodowych aspiracji, w tym możliwości objęcia stanowiska w ONZ.

Wobec rezygnacji Szymona Hołowni, o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 ubiegać się będzie kilku kandydatów. Wśród nich znajdują się: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy, która jest postrzegana jako faworytka Hołowni; Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu środowiska; Joanna Mucha, była wiceministra edukacji, która w wywiadzie dla mediów podkreślała swoją determinację do objęcia funkcji; Michał Kobosko, europoseł; Rafał Kasprzyk, poseł; oraz Ryszard Petru, poseł, który w mediach społecznościowych stanowczo zadeklarował, że nie wycofa się z wyścigu, niezależnie od liczby kandydatów i nazwisk.

Niepewna przyszłość Hołowni

Jak podaje Onet, decyzja Szymona Hołowni o nieubieganiu się o przywództwo w partii ma związek z jego aspiracjami na arenie międzynarodowej. W liście do działaczy partii Hołownia zasugerował, że jego szanse na objęcie stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców są mało realne. Mimo to, najnowsze doniesienia Onetu wskazują, że rezygnacja z walki o fotel przewodniczącego partii jest faktem.

Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości politycznej Szymona Hołowni. W połowie listopada oddał on stanowisko marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, co wzmogło dyskusje o jego ewentualnym odejściu z polskiej polityki.

Oczekiwanie na decyzję ONZ

Wcześniej informowano, że Szymon Hołownia podczas spotkania z posłami Polski 2050 nie wykluczył startu w wyborach na szefa ugrupowania. Jego decyzja miała być uzależniona od wyniku starań o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców.

Ostateczna decyzja w sprawie objęcia funkcji w ONZ przez byłego marszałka Sejmu ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Oprócz Szymona Hołowni, o to prestiżowe stanowisko ubiegają się również inne osobistości, takie jak stały przedstawiciel Turcji przy ONZ czy obecna mer Paryża.

