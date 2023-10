Tusk zgarnia gigantyczną pulę głosów

Donald Tusk zgarnia najwięcej głosów w Warszawie?

W niedzielę 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Głowna walka toczyła się między PiS a KO. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że nowy rząd będzie tworzyła koalicja, której głównym wagonem będzie KO z Donaldem Tuskiem na czele. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że w Warszawie Donald Tusk jest tym kandydatem do Sejmu, który zdobywa najwięcej głosów wyborców. W okręgu wyborczym nr 19 obejmującym Warszawę oraz statki i zagranicę zdecydowanie wygrywa Koalicja Obywatelska. Jak wynika z protokołów z prawie 70 proc. obwodów w Warszawie, na KO zagłosowało tam ponad 426 tys. osób. Z tego aż ponad 305 tys. wyborców w stolicy postawiło krzyżyk właśnie przy nazwisku Donalda Tuska. Ten wynik najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie, ponieważ liczenie głosów wciąż trwa i ostateczny wynik wyborów mamy poznać we wtorek 17 października 2023 roku około południa.

Dla porównania w poprzednich wyborach, w 2019 r., najwyższy wynik wśród kandydatów do Sejmu osiągnęła Małgorzata Kidawa-Błońska, zdobywając w Warszawie poparcie ponad 416 tys. osób. Drugi był Jarosław Kaczyński z poparciem prawie 249 tys. osób. Trzeci był Adrian Zandberg z nieco ponad 140 tys. głosów.

A sięgając do wyników wyborów jeszcze dalej w przeszłość, to warto przypomnieć, że w wyborach w 2015 r. najwięcej głosów zdobyła Ewa Kopacz, na którą zagłosowało ponad 230 tys. osób. Liderka warszawskiej listy Platformy również zwyciężyła w pojedynku z liderem listy PiS Jarosławem Kaczyńskim, który zdobył 202 tys. 424 głosów. Podobna sytuacja miała miejsce cztery lata wcześniej. W 2011 r. Donald Tusk zdobył ponad 361 tys. głosów, a Jarosław Kaczyński — ponad 196 tys. głosów.

