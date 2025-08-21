PILNE! Zełenski reaguje na zaproszenie Putina do Moskwy! Wszystko jasne

Piotr Margielewski
2025-08-21 10:18

Najpierw prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce. Następnie w Białym Domu przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tego ostatniego postanowił zaprosić wówczas do Moskwy Putin. W czwartkowe przedpołudnie Zełenski odniósł się do tej propozycji. Wyraźnie ją odrzucił, po czym zaproponował, gdzie mogą się odbyć rozmowy o zakończeniu wojny w jego państwie.

Putin & Zełenski

i

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaskoczył opinię publiczną, deklarując gotowość do bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Spotkanie miałoby się odbyć na neutralnym gruncie, a jednym z potencjalnych miejsc jest Turcja. Czy to realna szansa na deeskalację napięcia między Ukrainą a Rosją?

Zełenski gotów na rozmowy z Putinem. Padają warunki

Wołodymyr Zełenski  stawia warunki dotyczące miejsca rozmów. Prezydent Ukrainy wykluczył Moskwę jako potencjalną lokalizację, sugerując neutralny kraj europejski lub Turcję. Jego zdaniem spotkanie w stolicy Rosji jest niemożliwe. Zełenski podkreślił, że ma poparcie europejskich przywódców w kwestii wyboru neutralnego miejsca.

Zobacz: Wołodymyr Petraniuk dla "Super Expressu": Boję się, że Trump sprzeda Ukrainę Putinowi

- Od razu zareagowałem w sprawie spotkania dwustronnego. Jesteśmy gotowi – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Jednocześnie zadał pytanie, czy strona rosyjska również jest gotowa na takie rozmowy.

Kiedy dojdzie do spotkania Ukraina - Rosja?

Ukraiński prezydent odniósł się również do propozycji Budapesztu jako miejsca potencjalnego spotkania, oceniając, że byłoby to problematyczne. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny podkreślił potrzebę dialogu i poszukiwania pokojowych rozwiązań konfliktu. Jego deklaracja gotowości do rozmów z Putinem, choć obwarowana warunkami, może być krokiem w kierunku deeskalacji napięcia w regionie.

Sprawdź: Dorocie Wysockiej-Schnepf w końcu się to udało! Mocno wyprowadziła Krzysztofa Stanowskiego z równowagi!

Czy Władimir Putin przyjmie warunki Zełenskiego i zgodzi się na spotkanie w neutralnym kraju? Odpowiedź na to pytanie może być kluczowa dla przyszłości relacji ukraińsko-rosyjskich i stabilności w Europie Wschodniej.

