Czarnek kontra Zajączkowska: "To nie wina Mentzena, że Nawrocki skłamał"

To brutalne faulowanie

- Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie – stwierdził bez cienia wątpliwości Sławomir Mentzen. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie nie spodziewali się ataku z tej strony. Przemysław Czarnek, jedna z ważniejszych postaci w sztabie Nawrockiego, mówi nam, że lider Konfederacji gra nie fair. - Sławek Mentzen stracił szansę na wejście do drugiej tury no i poczuł teraz krew, ktoś mu coś podpowiedział, ale nie wolno w ten sposób. To brutalne faulowanie i bardzo nieuczciwa gra – mówi Czarnek. Były minister edukacji wystąpił też ze swego rodzaju apelem. - Sławku opanuj się. My się nie obrażamy się, ale widzimy I będziemy pamiętać – mówi polityk PiS.

PiS też atakował Konfederację

- To nie wina Sławomira Mentzena, że Karol Nawrocki skłamał ws. ilości posiadanych mieszkań, jest to wina samego Karola Nawrockiego, który mógł po prostu powiedzieć prawdę – odpowiada Ewa Zajączkowska - Hernik (35 l.). Eurodeputowana Konferderacji dodaje, że PiS prowadziło negatywną kampanie internetową, w której informowało, że Sławomir Mentzen chce wprowadzić płatne studia. - Co było oczywistym kłamstwem. Przypominam także, że to PiS wsparło Donalda Tuska I zaatakowało Konfederację wypuszczając "taśmy Banasia" dzień przed ciszą wyborczą w 2023 roku – wylicza Zajączkowska. Tymczasem Karol Nawrocki poinformował, że przekaże słynną już kawalerkę na cele charytatywne.

