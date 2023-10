Armie Kaczyńskiego i Tuska przypilnują wyborów. Zebrali ponad 100 tysięcy osób!

Exit poll, late poll. Co to jest? Czym się różnią te badania? Wyniki poznamy tuż po zakończeniu ciszy wyborczej

Od wielu miesięcy trwa budowanie struktur, które mają przypilnować wyborów dla PiS i dla Platformy. Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując ogólnopolską siatkę Klubów Gazety Polskiej stworzyło Korpus Ochrony Wyborów. To koło 50 tysięcy osób, którzy będą członkami w niemal 30 tysiącach obwodowych komisji wyborczych. Część będzie obserwowała proces głosowania, a potem liczenia głosów, jako mężowie zaufania. - Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, cały obóz patriotyczny, żeby on zaczął tak pracować, żeby można było to nazwać gryzieniem trawy. Musi być ogromny wysiłek i to wysiłek w czasie kampanii, w trakcie głosowania, żeby osłonić nas przed niebezpieczeństwem sfałszowania wyborów, albo niebezpieczeństwem zastraszania ludzi, którzy będą szli do wyborów, szczególnie w nowych punktach wyborczych, których będzie kilka tysięcy - mówił w lipcu Jarosław Kaczyński.

Jeszcze mocniej na kontrolę wyborów postawiła jednak Koalicja Obywatelska. Odpowiedzialny za ten proces wiele miesięcy temu został Sławomir Nitras. Podobnie jak PiS zbierał ludzi chętnych do pracy w komisji i poszedł krok dalej. Razem z KOD-em przygotował alternatywny system liczenia głosów. - Prof. Jacek Haman, ekspert Fundacji Batorego wytypował nam 1024 komisje, próbę reprezentatywną dla całego kraju. - Jak najszybciej się da, podamy wyniki w tej próbie, które będą de facto wynikiem wyborów, bo błąd tego pomiaru wynosi zaledwie 0,2-0,6 pkt proc. O godz. 21 poznamy sondaże exit-poll, ale my będziemy pierwsi z bardziej wiarygodną informacją - tłumaczył w OKO.press Kuba Karyś, szef Komitetu Obrony Demokracji. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, już we wrześniu mówił, że do Obywatelskiej Kontroli Wyborów zapisało się ponad 50 tysięcy osób.

W niedzielę wyborcy będą mieli łącznie 14 godzin na oddanie swojego głosu w wyborach parlamentarnych. Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21.

