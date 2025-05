Jest nowy papież

Wydarzyło się! Kardynał Robert Prevost został wybrany nowym papieżem, przyjmując imię Leon XIV. To historyczny moment, ponieważ jest to pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Wybór ten wywołał lawinę komentarzy i reakcji na całym świecie. Wybór 70-letniego kardynała Roberta Prevosta ogłosił kardynał protodiakon Dominique Mamberti z balkonu Bazyliki św. Piotra w Watykanie. To tradycyjny moment, który symbolizuje oficjalne obwieszczenie światu nowego zwierzchnika Kościoła Katolickiego.

Reakcja Donalda Trumpa

Wybór Amerykanina na papieża wywołał entuzjastyczną reakcję byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Nie ukrywał on swojej radości w mediach społecznościowych. "Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na portalu Truth Social.

Kim jest papież Leon XIV?

Kardynał Robert Prevost, czyli papież Leon XIV, jest doktorem prawa kanonicznego i od wielu lat pełni odpowiedzialne funkcje w Kurii Rzymskiej. Od 2023 roku kieruje Dykasterią ds. Biskupów, a równolegle przewodniczy Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zanim objął wysokie stanowiska w Watykanie, przez lata pracował na misjach w Peru. W Trujillo był m.in. prefektem zakonnego seminarium. Międzynarodowe uznanie zdobył jako przełożony generalny zakonu augustianów, którym kierował w latach 2001–2013. W 2014 roku przyjął sakrę biskupią.

Nominacje od Papieża Franciszka

Papież Franciszek docenił jego doświadczenie i zaufanie, mianując go 30 stycznia 2023 roku prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, a także wynosząc go do godności arcybiskupa. Kilka miesięcy później, 9 lipca, Prevost został kreowany kardynałem diakonem, a 6 lutego 2025 roku – kardynałem biskupem. Jego bogate doświadczenie zarówno w pracy misjonarskiej, jak i w strukturach Kościoła, czyni go wyjątkowym kandydatem na następcę Świętego Piotra. Wybór kardynała Prevosta na papieża Leona XIV to z pewnością nowy rozdział w historii Kościoła Katolickiego.

