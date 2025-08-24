• Posłanka Dorota Olko wybrała Albanię na swoje zagraniczne wakacje.

• W trakcie urlopu Dorota Olko zaręczyła się, co ujawniła w mediach społecznościowych.

• Dorota Olko to socjolożka, posłanka na Sejm X kadencji, współzałożycielka Partii Razem.

Wakacje powoli dobiegają końca. Zatem kto tylko może, chce odpowiednio je jeszcze wykorzystać. Dla wielu to ostatni moment na wczasy pod palmami. Od września trzeba ostro brać się do pracy. Na zagraniczne wakacje wybrało się wielu polityków. Z takim wypoczynkiem dość długo zwlekała lewicowa posłanka Dorota Olko. Polityczka wybrała się w końcu do Albanii. Swoimi wakacjami nie omieszkała pochwalić się w mediach społecznościowych. Jednak wakacje okazały się inne niż zaplanowała kobieta. Jak to możliwe?

Tajemnicze zdjęcie posłanki

"Idealne wakacje nie istnie…Moim marzeniem było, żeby w tym roku po prostu wreszcie chwilę odpocząć bez przykrych niespodzianek, a zdarzyły się niespodzianki przewspaniałe" - napisała na Instagramie. Na tej platformie akurat najwięcej mówią zdjęcia. Wystarczy je przeklikać, by zorientować, że chodzić może o zaręczyny. Na zdjęciu widzimy dłoń z pięknym pierścionkiem. Pod wpisem natychmiast pojawiło się morze gratulacji. "Pięknie" - skomentowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

Kim jest Dorota Olko

Dorota Zofia Olko (ur. 13 stycznia 1988 w Siedlcach) – 37-letnia polska polityczka i socjolożka, doktor nauk społecznych, posłanka na Sejm X kadencji (od 2023). W 2015 brała udział w powołaniu Partii Razem (w 2019 przemianowanej na Lewicę Razem). Była m.in. członkinią zarządu krajowego i rzeczniczką prasową partii[Jak podaje Wikipedia, Dorota Olko związała się z Michałem Danielewskim, redaktorem naczelnym portalu OKO.press.

