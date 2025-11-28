Idą pod Belweder! Znana aktorka namawia do protestu przeciwko Nawrockiemu

Joanna Szczepkowska weźmie udział w proteście "Obywatele idą pod Belweder!" w sobotę o 12:30, motywowanym decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego.

Protest organizowany przez Fundację Wspólnie Do Demokracji odbędzie się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed Belwederem.

Wydarzenie ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec działań prezydenta Nawrockiego, które organizatorzy uważają za łamanie zasad państwa prawa i naruszanie konstytucji.

Joanna Szczepkowska podzieliła się ze swoimi fanami, planami na najbliższy weekend. Aktorka zamierza wziąć udział w akcji pod hasłem "Obywatele idą pod Belweder!". Jak wiadomo właśnie tam jeszcze do niedawna mieszkał prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną. Nawroccy przeprowadzili się już do Pałacu Prezydenckiego, który przed sierpniem zajmował Andrzej Duda z małżonką. Dlaczego Szczepkowska chce protestować pod oknami Belwederu? Wszystko opisała w sieci. Okazuje się, że chodzi jej o działalność nowego prezydenta, a konkretnie jego ostatnie decyzje dotyczące odmowy nominacji oficerskich, nie przyznał też odznaczeń w służbach specjalnych. Wszystko to sprawiło, że między prezydentem a premierem znów mocno zaiskrzyło. To m.in. te sprawy poruszyły aktorkę:

Ktoś o nazwisku Nawrocki siedzi w pałacu prezydenckim z posadą prezydenta, podczas kiedy nie byłby tam na miejscu nawet, jako ochroniarz. To, co wyprawia z naszymi służbami specjalnymi, odmawiając i nominacji oficerskich i odznaczeń zasłużonym za zasługi w zwalczaniu aktów dywersji, to jest jawny brak szacunku dla państwa i służb i naruszanie naszego bezpieczeństwa. To jest też szyderstwo z urzędu prezydenta. Prawdopodobnie zresztą właśnie to się podoba kikolskim środowiskom - oceniła Szczepkowska.

Jej zdaniem swoimi decyzjami prezydent wtoczył rządowi bój: - Współpraca jest jego konstytucyjnym obowiązkiem. (...) W sobotę idę pod Belweder na godzinę 12 30. Spotkanie jest zgłoszone i będzie zabezpieczone. Nie wiem czy jest klimat do demonstrowania, czy nie, nie wiem, czy będzie dużo ludzi, czy garstka. Wiem, że Nawrocki chce władzy, na którą nie można mu pozwolić. Chyba, że pycha rozsadzi go od środka i będziemy mieli nareszcie ponowne wybory. Z tą myślą zostawiam Was na dobranoc. Jutro nie mam spektaklu, wiec może napiszę więcej. Do jutra! - zakończyła swój wpis.

CZYTAJ TEŻ: Gruba awantura przed spektaklem! Znana aktorka zabrała głos na temat Nawrockiego. "Wtedy zaczęły się krzyki"

Jak podają organizatorzy wydarzenia, czyli Fundacji Wspólnie Do Demokracji Joanna Szczepkowska będzie wśród przemawiających. Organizatorzy tak opisują sobotnie wydarzenie: - Dołącz do nas pod Belwederem, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie zaprotestować przeciwko łamaniu zasad państwa prawa i naruszaniu konstytucyjnych wartości przez prezydenta Karola Nawrockiego. To będzie pokojowa, obywatelska manifestacja solidarności, w obronie wolności, równości i tolerancji. Nie pozwólmy, by obojętność zwyciężyła. Bądźmy razem! #NieBądźObojętny #StopŁamaniaKonstytucji #WolnośćRównośćTolerancja #muremzaWaldemaremŻurkiem