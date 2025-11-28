Żurek zapowiada. Będzie europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. „Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku”

„Nie przywozimy w bagażniku”. Minister idzie na konfrontację

Żurek odniósł się do narastającej presji opinii publicznej, która od tygodni pyta, dlaczego Zbigniew Ziobro wciąż jest poza Polską.

W jego wypowiedzi nie było miejsca na niedomówienia:

„Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra.”

Minister podkreślił, że były szef MS, prawnik z wieloletnim doświadczeniem, świadomie korzysta z luk i procedur, które pozwalają mu opóźniać współpracę z polską prokuraturą.

„Były minister Ziobro ma swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości.”

ENA, czerwona nota Interpolu, odebranie paszportów

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Żurek wymienił kolejne kroki, które państwo uruchomi wobec byłego ministra:

„Będzie ENA. Być może będzie czerwona nota Interpolu. Pozbawienie paszportów.”

To najdalej idąca zapowiedź wobec Ziobry od momentu, gdy polityk opuścił Polskę, tłumacząc się leczeniem i pojawia się w mediach już tylko pośrednio — przez prawników lub działaczy jego środowiska.

„To przestroga dla innych przestępców w białych kołnierzykach”

Żurek wysłał jasny sygnał nie tylko do Ziobry.

„My będziemy konsekwentnie ścigać każdego.” I doprecyzował, że władza bierze pod uwagę szerszy kontekst polityczny, w tym sytuację na Węgrzech: „Czekamy także, bo wiemy, że jest czas przedwyborczy na Węgrzech. (…) Chcemy, żeby podejrzewany nie uciekał poza strefę Schengen. Ale to też jest przestroga dla innych przestępców w białych kołnierzykach.”

W praktyce oznacza to, że jeśli Budapeszt będzie próbował przeciągać decyzje lub odmawiać współpracy, Warszawa włączy instrumenty międzynarodowe.

