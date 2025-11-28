Żurek zapowiada. Będzie europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. „Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-28 13:21

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po raz pierwszy publicznie potwierdził, że rząd przygotowuje europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec byłego szefa resortu, Zbigniewa Ziobry. Podczas konferencji w Gdańsku Żurek mówił wprost, że polityk „wykorzystuje wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości”, a państwo przygotowuje się na długie ściganie: od ENA, po czerwoną notę Interpolu i pozbawienie paszportów. Padły słowa, które mogą zmrozić wielu polityków z „białych kołnierzyków”.

Waldemar Żurek

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

„Nie przywozimy w bagażniku”. Minister idzie na konfrontację

Żurek odniósł się do narastającej presji opinii publicznej, która od tygodni pyta, dlaczego Zbigniew Ziobro wciąż jest poza Polską.

W jego wypowiedzi nie było miejsca na niedomówienia:

Pół roku po wyborach prezydenckich sprawdzili, na kogo teraz stawiają Polacy. Nawrocki czy Trzaskowski? Wyniki pokazują całą prawdę!

„Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra.” 

Minister podkreślił, że były szef MS, prawnik z wieloletnim doświadczeniem, świadomie korzysta z luk i procedur, które pozwalają mu opóźniać współpracę z polską prokuraturą.

„Były minister Ziobro ma swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości.”

ENA, czerwona nota Interpolu, odebranie paszportów

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Żurek wymienił kolejne kroki, które państwo uruchomi wobec byłego ministra:

„Będzie ENA. Być może będzie czerwona nota Interpolu. Pozbawienie paszportów.” 

To najdalej idąca zapowiedź wobec Ziobry od momentu, gdy polityk opuścił Polskę, tłumacząc się leczeniem i pojawia się w mediach już tylko pośrednio — przez prawników lub działaczy jego środowiska.

„To przestroga dla innych przestępców w białych kołnierzykach”

Żurek wysłał jasny sygnał nie tylko do Ziobry.

„My będziemy konsekwentnie ścigać każdego.”

I doprecyzował, że władza bierze pod uwagę szerszy kontekst polityczny, w tym sytuację na Węgrzech:

„Czekamy także, bo wiemy, że jest czas przedwyborczy na Węgrzech. (…) Chcemy, żeby podejrzewany nie uciekał poza strefę Schengen. Ale to też jest przestroga dla innych przestępców w białych kołnierzykach.”

W praktyce oznacza to, że jeśli Budapeszt będzie próbował przeciągać decyzje lub odmawiać współpracy, Warszawa włączy instrumenty międzynarodowe.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro
39 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry jest uzasadniony?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW ZIOBRO