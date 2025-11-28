Senyszyn o Rydzyku, krótko i dosadnie. „Robić porządek z oszustami w sutannach”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-28 12:39

Nazwisko Tadeusza Rydzyka wraca na pierwszy plan politycznych sporów. Po konferencji Prokuratury Krajowej, na której padło pytanie o możliwe zarzuty dla toruńskiego duchownego, prof. Joanna Senyszyn, ekonomistka, była posłanka SLD, kandydatka w tegorocznych wyborach prezydenckich nie gryzła się w język. W rozmowie z Super Expressem mówi wprost skomentowała sprawę w mocnych słowach.

Tadeusz Rydzyk, Joanna Senyszyn

i

Autor: archiwum, Paweł Dąbrowski/SE

„Jeśli materiał wskaże na przestępstwo, zarzuty zostaną przedstawione”

Podczas czwartkowego briefingu rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, został zapytany o możliwość postawienia zarzutów Tadeuszowi Rydzykowi lub przedstawicielom jego fundacji.

Odpowiedział:

„Jeżeli materiał będzie wskazywał na to, że współdziałał on z funkcjonariuszami Ministerstwa Sprawiedliwości lub popełnił inne przestępstwo, prokurator przedstawi mu zarzuty. Tu nie ma w ogóle żadnych wątpliwości.”

Nowak podkreślił również, że nie obowiązuje żadna „tarcza” dla duchownych:

„Nie ma tutaj ani elementu złośliwości przeciwko panu Tadeuszowi Rydzykowi, ani tym bardziej żadnego parasolu ochronnego.” 

To najmocniejsza deklaracja śledczych od czasu upublicznienia afer wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Senyszyn uderza w punkt „oszuści w sutannach”

Poproszona przez Super Expressu o komentarz do działań prokuratury, była europosłanka Joanna Senyszyn nie wybierała dyplomatycznych słów.

„I bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że wreszcie zaczyna się robić porządek z oszustami w sutannach.”

Dla niej sprawa Rydzyka to nie kwestia dowodów na papierze, lecz symbol władzy Kościoła nad państwem. I symbol nietykalności, którą „przez lata chroniono politycznym parasolem”.

Syn Andrzeja Leppera idzie po odszkodowanie. Wniosek trafił na biurko ministra Waldemara Żurka

Co rozgrzewa sprawę?

Punkty zapalne śledztwa to m.in.:

  • udział fundacji Lux Veritatis w grantach z Funduszu Sprawiedliwości,
  • potencjalne preferencje w rozdziale publicznych pieniędzy,
  • powiązania biznesowe i medialne budowane na parasolach politycznych.

To element większej ewolucji po wyrokach skazujących Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. A kiedy ciało państwa zaczyna dokręcać śrubę po stronie wykonawców, uwaga przesuwa się na beneficjentów.

Słowo „Rydzyk” zawsze działają jak zapalnik

W obozie PiS duchowny to „patriota, który obudował miliony wiernych”. Dla opozycji „człowiek, który przez lata drenował budżet państwa w imię Boga i narodu”. W tym sporze głos prokuratury jest paradoksalnie… najbardziej umiarkowany. Nie o emocje tu chodzi, lecz o materiał dowodowy.

Poniżej galeria zdjęć: Joanna Senyszyn w czerwonych koralach

Joanna Senyszyn w czerwonych koralach
20 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Tadeusz Rydzyk powinien odpowiedzieć przed prokuratorem jak każdy obywatel?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TADEUSZ RYDZYK
JOANNA SENYSZYN