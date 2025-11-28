Senyszyn o Rydzyku, krótko i dosadnie. „Robić porządek z oszustami w sutannach”

„Jeśli materiał wskaże na przestępstwo, zarzuty zostaną przedstawione”

Podczas czwartkowego briefingu rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, został zapytany o możliwość postawienia zarzutów Tadeuszowi Rydzykowi lub przedstawicielom jego fundacji.

Odpowiedział:

„Jeżeli materiał będzie wskazywał na to, że współdziałał on z funkcjonariuszami Ministerstwa Sprawiedliwości lub popełnił inne przestępstwo, prokurator przedstawi mu zarzuty. Tu nie ma w ogóle żadnych wątpliwości.”

Nowak podkreślił również, że nie obowiązuje żadna „tarcza” dla duchownych:

„Nie ma tutaj ani elementu złośliwości przeciwko panu Tadeuszowi Rydzykowi, ani tym bardziej żadnego parasolu ochronnego.”

To najmocniejsza deklaracja śledczych od czasu upublicznienia afer wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Senyszyn uderza w punkt „oszuści w sutannach”

Poproszona przez Super Expressu o komentarz do działań prokuratury, była europosłanka Joanna Senyszyn nie wybierała dyplomatycznych słów.

„I bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że wreszcie zaczyna się robić porządek z oszustami w sutannach.”

Dla niej sprawa Rydzyka to nie kwestia dowodów na papierze, lecz symbol władzy Kościoła nad państwem. I symbol nietykalności, którą „przez lata chroniono politycznym parasolem”.

Syn Andrzeja Leppera idzie po odszkodowanie. Wniosek trafił na biurko ministra Waldemara Żurka

Co rozgrzewa sprawę?

Punkty zapalne śledztwa to m.in.:

udział fundacji Lux Veritatis w grantach z Funduszu Sprawiedliwości,

potencjalne preferencje w rozdziale publicznych pieniędzy,

powiązania biznesowe i medialne budowane na parasolach politycznych.

To element większej ewolucji po wyrokach skazujących Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. A kiedy ciało państwa zaczyna dokręcać śrubę po stronie wykonawców, uwaga przesuwa się na beneficjentów.

Słowo „Rydzyk” zawsze działają jak zapalnik

W obozie PiS duchowny to „patriota, który obudował miliony wiernych”. Dla opozycji „człowiek, który przez lata drenował budżet państwa w imię Boga i narodu”. W tym sporze głos prokuratury jest paradoksalnie… najbardziej umiarkowany. Nie o emocje tu chodzi, lecz o materiał dowodowy.

