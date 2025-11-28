Adrian Zandberg mocno o ekipie Donalda Tuska: "Oceniam ten rząd krytycznie. Rozczarowali ludzi"

Współprzewodniczący Partii Razem mówił w "Sednie Sprawy", że to jego formacja jest wierna temu co obiecywała wyborcom wyborcom w 2023, a rządząca Polską koalicja nie dotrzymała obietnic. - Przecież miało być tak, że zarządzanie majątkiem publicznym się zmieni, że skończy się to rozdawanie tysiącami etatów w spółkach, spółeczkach. Jedyne co się zmieniło to partyjne legitymacje - mówi Adrian Zandberg