Syn Andrzeja Leppera idzie po odszkodowanie. Wniosek trafił na biurko ministra Waldemara Żurka

W połowie października adwokat Ryszard Lubas, reprezentujący spadkobierców Andrzeja Leppera, skierował do ministra sprawiedliwości wniosek o wypłatę środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nie chodzi o symbolikę. To krok równoległy do cywilnego pozwu wobec Skarbu Państwa.

„Nie jest celem Tomasza Leppera inicjowanie procesów cywilnych o zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa (…) aczkolwiek takie działanie nie jest wykluczone w sytuacji dalszego unikania podjęcia decyzji o pomocy materialnej” — napisał mecenas w piśmie do resortu.

W rozmowie z WP mec. Lubas mówi jasno: możliwa jest ugoda ze Skarbem Państwa, jeśli rząd podejmie decyzję o wypłacie zapomogi. Ujawnionej kwoty nie ma, prawnik określił ją jedynie jako „znaczącą”.

Afera gruntowa: mechanizm państwa przeciw jednemu politykowi

Grudzień 2023 r. po latach postępowań sądy prawomocnie skazują Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych szefów MSWiA i CBA, za przekroczenie uprawnień. To oni odpowiadali za prowokację w 2007 r., w której fałszowano dokumenty i aranżowano zakup ziemi pod zmianę przeznaczenia, by skompromitować Andrzeja Leppera jako ministra i szefa Samoobrony.

Politycy trafiają do zakładu karnego, po czym zostają ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę — co nie kasuje prawomocności wyroku, a jedynie wykonanie kary.

W kluczowym wyroku Andrzej Lepper został uznany za ofiarę czynu przestępczego. Zmarł w 2011 r., zanim sprawa wróciła na salę sądową.

Rodzina Leppera: 15 lat odbijania się od finansowych ścian

Po śmierci lidera Samoobrony jego syn, Tomasz, został z długami i problemami majątkowymi.

2015 r. — licytacja rodzinnej posesji w Zielnowie.

2018 r. — licytacja 11 hektarów ziemi i ciągnika.

2025 r. — zbiórka ratunkowa: udało się zebrać ponad 225 tys. zł, co pozwoliło ocalić dom przed sprzedażą.

Ta prywatna tragedia jest dziś przedstawiana jako bezpośrednia konsekwencja nielegalnych działań służb państwa i to na niej oparty jest wniosek o pomoc z Funduszu Sprawiedliwości.

Sądny rok w Warszawie. Cywilna sprawa o odszkodowanie

Równolegle do wniosku o zapomogę trwa proces cywilny przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pozwani: politycy PiS, kierownictwo CBA oraz Skarb Państwa. Co ważne: to nie pierwszy raz, gdy rodzina Leppera próbuje wyegzekwować rekompensatę. W 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło wypłaty. Teraz decyzja trafia do nowego szefa resortu, Waldemara Żurka, który deklaruje „oczyszczenie” Funduszu po aferach z czasów Zbigniewa Ziobry.

Co tak naprawdę oznacza ten wniosek?

Jeżeli minister Żurek przyzna pieniądze, będzie to pierwsze państwowe odszkodowanie wynikające z afery gruntowej. Jeśli odmówi, rodzina Leppera pójdzie drogą cywilną i uderzy w Skarb Państwa pełną procedurą. Dla polityki to sygnał niebezpieczny: afera, która zabiła karierę i życie jednego z najbardziej wybuchowych liderów III RP, wraca w 2025 r. z nowymi faktami i żywymi wnioskami.

