Wałęsa o Trumpie: „Albo zdrajca wobec Rosji, albo fenomenalnie mądry facet”

„Z Trumpem jest problem”

Lech Wałęsa w wywiadzie z „Wprost” ocenił, że polityka USA wobec Rosji i Ukrainy może przybrać kierunek, który będzie śmiertelnie groźny dla przyszłości Europy. Według byłego prezydenta kluczowa rola Donalda Trumpa w wojnie jest niejednoznaczna:

– Z Trumpem jest problem. Albo jest zdrajcą w kierunku rosyjskim, albo jest fenomenalnie mądrym facetem.

Wałęsa wskazuje, że działania Trumpa mogą być pozornym ustępstwem wobec Kremla, strategią obliczoną na to, by Putin „nie używał siłowych rozwiązań”, a w międzyczasie „większość świata” zniszczy jego pozycję.

– Próbuje głaskać Rosję, aby Putin nie używał siłowych rozwiązań. Może liczy, że większość – prędzej czy później – wykończy Putina. To byłaby bardzo chytra koncepcja.

Obawa Wałęsy: „Ukrainę zmuszą do kiepskiego porozumienia”

Były prezydent nie ma wątpliwości: zachód, szczególnie USA, może próbować zakończyć wojnę kosztem Kijowa. To scenariusz, który według niego nie rozwiąże niczego, a tylko nałoży „grubą warstwę lodu na rozżarzone żelazo”.

– Obawiam się, że świat, a szczególnie Stany Zjednoczone, zmuszą Ukrainę do kiepskiego porozumienia. W ten sposób nic nie rozwiążemy, a nasze dzieci będą musiały znów walczyć z Rosją. To idzie w tym kierunku.

To nie pierwszy raz, kiedy Wałęsa przestrzega przed „fałszywym pokojem” takim, który zamraża konflikt i zostawia rosyjską agresję nietkniętą.

„Trump dba głównie o swoje interesy”

W ocenie Wałęsy Donald Trump nie prowadzi polityki sojuszniczej, prowadzi politykę siebie samego. Nawet jeśli jego taktyka wobec Rosji wygląda jak „strategia”, to celem nie jest bezpieczeństwo Europy, tylko jego wynik polityczny w USA.

Były prezydent nie wyklucza jednak paradoksu. Jeśli Trump zdoła doprowadzić do skutecznego pokoju, „byłby cholernie mądrym człowiekiem”. Na razie, zdaniem Wałęsy, jesteśmy daleko od tego punktu.

Bill Clinton: „Nobel się należy”

W rozmowie pojawia się wątek, który Wałęsa podnosi od lat: rozszerzenie NATO. To decyzja, bez której Polska mogłaby dziś być w pozycji Ukrainy – pomiędzy Zachodem a Rosją, bez realnych gwarancji bezpieczeństwa.

– Proponuję przyznać Nobla Clintonowi, bo jemu faktycznie się należy.

Wałęsa przypomina, że administracja Billa Clintona otworzyła drzwi do sojuszu, gdy w Europie Środkowej wciąż działały rosyjskie wpływy, a wielu zachodnich polityków nie widziało interesu w przyjęciu nowych państw.

Wałęsa a Trump: historia napięć

To nie jest nowa relacja. W marcu 2025 r. Wałęsa i grupa byłych opozycjonistów PRL wystosowali list otwarty do Trumpa po jego rozmowie z Zełenskim. Pisali o „przerażeniu i niesmaku”, krytykowali oczekiwanie „ukraińskiej wdzięczności” i przypominali, że pomoc militarna nie jest rozliczana w krwi.

W sierpniu 2024 r. Wałęsa opowiadał w TVP Info, że to on miał zachęcić Trumpa do kandydowania, mówiąc mu: „Panie, ja byłem robotnikiem i zostałem prezydentem. To pan nie może? Cholera, uwierzył i został.”

Czy to tylko gra?

W wypowiedziach Wałęsy jest jeden motyw: czas nie gra na korzyść Europy. Kiepski pokój z Rosją to tylko pauza przed kolejną wojną. A polityk, który próbuje „ugłaskać Kreml”, musi zostać oceniony nie po słowach, ale po konsekwencjach. Dla Wałęsy Trump pozostaje zagadką. Tą, która może zmienić bieg wojny, albo w jedną, albo w drugą stronę.

