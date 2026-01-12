Prezydent Nawrocki z wizytą roboczą w Wielkiej Brytanii spotka się z premierem Keirem Starmerem.

Głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, w tym sytuacja na Ukrainie.

Prezydent spotka się również z Polonią, aby zachęcić rodaków do powrotu do kraju.

Co jeszcze prezydent planuje omówić z brytyjskim premierem?

O szczegółach wizyty poinformował minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz tuż przed wylotem polskiej delegacji.

Zasadniczym celem tej wizyty jest przeprowadzenie konsultacji politycznych, spotkania z premierem Wielkiej Brytanii, z panem Keirem Starmerem. Rozmowa będzie dotyczyła głównie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa – powiedział minister.

Ukraina, Rosja i gwarancje bezpieczeństwa

Jak podkreślił Przydacz, rozmowy polsko-brytyjskie będą dotyczyć aktualnej sytuacji międzynarodowej, w tym negocjacji prowadzonych wokół wojny w Ukrainie.

Toczą się rozmowy o sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej, które dotykają naszych zasadniczych interesów bezpieczeństwa – negocjacje pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, rozmowy USA z Rosją oraz dyskusja Kijowa z tak zwaną koalicją chętnych dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na wypadek kolejnej agresji Federacji Rosyjskiej – zaznaczył Przydacz.

Minister dodał, że celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska Warszawy i Londynu.

To wszystko będzie przedmiotem rozmów i ustalania stanowiska polsko-brytyjskiego. Brytyjczycy są naszym ważnym sojusznikiem w ramach NATO, ale także ważnym partnerem w dialogu dwustronnym, w tym we współpracy przemysłów zbrojeniowych – mówił.

Gospodarka i agenda europejska

Oprócz spraw militarnych w planie wizyty znalazły się również kwestie gospodarcze oraz tematy związane z polityką europejską i globalną.

Pan prezydent będzie rozmawiał także o sprawach natury gospodarczej i innych sprawach politycznych dotyczących kontynentu europejskiego i szeroko pojętej agendy globalnej – zapowiedział Przydacz.

Spotkanie z Polonią w Londynie

Jeszcze w dniu przylotu prezydent Nawrocki spotka się z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się po lądowaniu na lotnisku Luton.

To będzie ważne dla pana prezydenta spotkanie. Nie pierwsze, bo jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej wielokrotnie odwiedzał Wyspy Brytyjskie i spotykał się z Polakami, których są tam kilkaset tysięcy – przypomniał minister.

Jak dodał Marcin Przydacz, prezydent zamierza nie tylko podziękować emigrantom za pielęgnowanie polskiej tożsamości, ale także zachęcać do powrotu do kraju.

Poza podziękowaniem Polakom za utrzymanie tożsamości narodowej, języka i kultury, pan prezydent będzie zachęcał naszych rodaków do rozważenia powrotu do Polski. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, już się na to zdecydowało – powiedział Przydacz. - Polska jest krajem bezpiecznym, w którym każdy obywatel ma prawo planować swoją przyszłość i miejsce do życia – dodał.

Spotkanie z Polonią zaplanowano na dzień przyjazdu, natomiast główne rozmowy polityczne z brytyjskim rządem odbędą się następnego dnia w Londynie.

M. PRZYDACZ: TRUMP POWINIEN NACISKAĆ NA ROSJĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.