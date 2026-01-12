Morawiecki też wystąpi o azyl na Węgrzech? Były premier zabrał głos

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-12 15:37

Były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z RMF FM odniósł się do decyzji o przyznaniu azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze na Węgrzech. Morawiecki stwierdził, że nie jest zaskoczony takim obrotem spraw, argumentując, że prokuratura w Polsce jest „umotywowana politycznie”, a sam Ziobro jest „ścigany ze względów politycznych”. Czy to oznacza, że sam również zdecyduje się na podobny krok? Morawiecki wprost odpowiedział na to pytanie!

Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express(2)

W poniedziałkowej rozmowie w RMF FM, Mateusz Morawiecki skomentował przyznanie azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze. Jego zdaniem prokuratura jest "umotywowana politycznie", a jego partyjny kolega "ścigany ze względów politycznych". - Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest jakąś dziwną – powiedział były premier. Dodał również, że w jego ocenie w Polsce panuje obecnie system, który określił jako „demokratura”, czyli stan „pomiędzy dyktaturą a demokracją”.

Zobacz: Ziobro zdradza, czemu wystąpił też o azyl dla żony! Porażające, to miał powiedzieć sam Tusk

- Ma różne cechy demokracji, one są bardzo często fasadowe, a ściganie przeciwników politycznych należy do charakterystyki systemów autokratycznych – argumentował Morawiecki, podkreślając swoje obawy dotyczące stanu polskiej polityki.

Czy Morawiecki sam poprosi o azyl? 

W dalszej części rozmowy padło pytanie o to, czy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości również rozważają ubieganie się o azyl na Węgrzech. - Nie mam pojęcia. Nie wiem tego – odparł Morawiecki. Następnie dziennikarz zapytał wprost, czy sam były premier zamierza złożyć takowy wniosek. - Na pewno się nie będę starał nigdzie o żaden azyl. Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę – zadeklarował stanowczo.

Sprawdź: Azyl dla Ziobry. Biedroń: „Skończy w Moskwie chwaląc Putina”, Czarnek: „Azyl to konieczność”

Dodał, że jest gotów stanąć przed sądem i walczyć z obecnym rządem w Polsce. - Wiele razy to podkreślałem, jeśli tylko trzeba będzie, to się stawię tam gdzie trzeba, ale będę walczył na ubitej ziemi z tym rządem – podkreślił.

Co zarzuca się Morawieckiemu?

Byłemu premierowi Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła w lutym zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Za to przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Morawiecki nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, jednak zrzekł się immunitetu, aby – jak twierdzi – udowodnić swoją niewinność.

Przeczytaj: Azyl na Węgrzech może drogo kosztować Ziobrę! Czarzasty wdrożył procedurę

Ponadto, jak informuje Onet, niewykluczone, że Mateusz Morawiecki może zostać w przyszłości przesłuchany w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). 

Galeria poniżej: Tak wyglądała partyjna wigilia u Morawieckiego

Wigilia, Morawiecki
66 zdjęć
Sonda
Czy Mateusz Morawiecki powinien stanąć przed sądem?
Polityka SE Google News
MORAWIECKI OSTRO O PLANACH TUSKA: SKĄD WEŹMIE NA TO PIENIĄDZE?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AZYL
MATEUSZ MORAWIECKI
ZBIGNIEW ZIOBRO