Braun na granicy prawa. Ponad połowa Polaków chce konsekwencji karnych

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-28 8:53

Grzegorz Braun od lat idzie po bandzie: gasi świeczniki chanukowe w Sejmie, przerywa wystawy, wchodzi do szpitali i atakuje personel, a w kampanii publicznie używa języka o charakterze nienawiści. Wokół jego działań pojawia się jedno pytanie, czy to jeszcze wolność słowa europosła, czy już przestępstwo? Najnowszy sondaż SW Research nie zostawia złudzeń: Polacy w większości chcą konsekwencji karnych. I to mimo immunitetu, który do tej pory chronił polityka Konfederacji.

Grzegorz Braun

i

Autor: AKPA

Ponad połowa badanych: Braun powinien odpowiadać karnie

Pracownia SW Research zapytała ankietowanych:

„Czy uważa Pani/Pan, że jakieś z wypowiedzi/zachowań Grzegorza Brauna powinny być podstawą pociągnięcia tego polityka do odpowiedzialności karnej?”

Odpowiedź była jednoznaczna, 51 proc. Polaków mówi „tak”.

Dla ponad połowy badanych kompromis się skończył, granica została przekroczona i powinna się pojawić prokuratura. Tylko 26,2 proc. ankietowanych uważa, że nie powinno się wyciągać konsekwencji karnych wobec polityka. To grupa, która traktuje działania Brauna jako radykalne poglądy mieszczące się w ramach wolności słowa.

22,8 proc. nie potrafi wskazać, czy kara byłaby zasadna, to ogromna część niezdecydowanych, którzy nie rozstrzygają konfliktu między swobodą wypowiedzi a przekroczeniem prawa.

Wipler stawia sprawę ostro. „Konfederacja nie jest koalicjantem ani PiS, ani KO. Nam jest wszystko jedno”

Immunitet europosła: tarcza, która wisi na włosku

Grzegorz Braun jako europoseł korzysta z immunitetu. Bez decyzji Parlamentu Europejskiego nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

  • W PE czekają już wnioski dotyczące dwóch spraw:
  • zniszczenia wystawy w Opolu (marzec 2025),
  • kontrowersyjnej interwencji w szpitalu w Oleśnicy (kwiecień 2025).

To nie są drobne incydenty. W obu przypadkach polityk fizycznie ingerował w przestrzeń publiczną. Do tego dochodzi sprawa zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r., gdzie Braun usłyszał zarzuty, co jest jednym z najgłośniejszych przykładów jego działań na styku religii, symboliki państwowej i agresji politycznej.

„Wolność słowa” kontra realne szkody społeczne

Braun buduje wizerunek „tego, który walczy”. W praktyce jest to mieszanka prowokacji fizycznych, eskalowania konfliktów na wydarzeniach publicznych i wchodzenia w przestrzeń instytucji państwa. Dla jednej czwartej badanych, 26,2 proc. to tylko radykalny język, którego politycy rzekomo potrzebują. Dla większości to zagrożenie i łamanie norm, które nie mogą być nagradzane brakiem reakcji wymiaru sprawiedliwości.

Konfederacja płynie na fali, a Polacy chcą hamulca

Paradoks jest widoczny: ugrupowanie Brauna rośnie, sondaże dla Konfederacji Korony Polskiej i jej sojuszników pokazują przekraczanie progu wyborczego, wejście do Sejmu i realny wpływ na układ po 2027 r. A jednocześnie większość społeczeństwa mówi: stop. Nie chodzi o poglądy, tylko o zachowania, które wchodzą na teren prawa karnego. Dla Konfederacji to zimna woda w twarz: polityk zdobywa popularność, ale jego metoda mobilizacji elektoratu zaczyna budzić odruch odwrotny, oczekiwanie sankcji.

Poniżej galeria zdjęć: Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!

Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!
9 zdjęć
Borowski MOCNO o prezydencie: "Nawrocki bierze służby na zakładników!" | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy Grzegorz Braun powinien ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZEGORZ BRAUN