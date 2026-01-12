Prezydent Karol Nawrocki złożył pierwszą wizytę w Londynie, spotykając się z Polonią i odznaczając zasłużonych działaczy.

Prezydent podkreślił historyczne więzi polsko-brytyjskie, przypominając o roli Polaków w II wojnie światowej i kolejnych falach emigracji.

Nawrocki zaapelował o jedność Polonii, widząc w niej ambasadorów polskości i budowniczych mostów między krajami.

Karol Nawrocki z pierwszą wizytą w Wielkiej Brytanii

Prezydent Karol Nawrocki odbywa pierwszą wizytę roboczą do Wielkiej Brytanii. Głównym punktem programu będzie spotkanie z premierem Zjednoczonego Królestwa Keirem Starmerem na Downing Street 10 w Londynie. Podczas swojej wizyty prezydent Polski spotkał się z tamtejszą Polonią. Przypomniał, że historia Polaków w Wielkiej Brytanii sięga końca XIX wieku, a szczególne znaczenie miała II wojna światowa.

- W sensie symbolicznym to tutaj mogła trwać wolna, niepodległa i suwerenna Polska – mówił, nawiązując do działalności polskiego rządu na uchodźstwie oraz udziału polskich pilotów w obronie brytyjskiego nieba.

Wspomniał również żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz wspólną walkę Polaków i Brytyjczyków we Włoszech.

Do dziś brytyjscy żołnierze noszą na mundurach polskie symbole – podkreślił.

Nawrocki, który podczas uroczystości odznaczył 11 działaczy polonijnych za działalność kulturalną, edukacyjną i pielęgnowanie polskiej tożsamości na emigracji, zwrócił uwagę na kolejne fale emigracji: powojenną, solidarnościową oraz tę po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Zakres życia społecznego Polaków w Wielkiej Brytanii, który ma ponad sto lat, jest tak ogromny, że aby go przypominać, potrzeba ludzi wyjątkowych – powiedział, zwracając się do odznaczonych.

Prezydent RP o Polonii brytyjskiej: Jesteście ambasadorami polskości

Jak dodał, Polonia odgrywa istotną rolę w relacjach między państwami.

Jesteście w istocie ambasadorami polskości w Wielkiej Brytanii i budujecie mosty, z których możemy korzystać dla naszego bezpieczeństwa i naszej gospodarki – stwierdził.

Prezydent apelował także o jedność środowisk polonijnych.

Mimo różnic i naturalnych podziałów proszę was o jedno – abyście byli razem. Wtedy możemy więcej zrobić i dla Polski, i dla przyszłości relacji polsko-brytyjskich – mówił.

Nawrocki: Wielka Brytania jest dziś wielkim partnerem Polski w NATO

W kontekście bezpieczeństwa podziękował władzom Zjednoczonego Królestwa za współpracę wojskową i wsparcie w ramach NATO. Podkreślił, że Wielka Brytania jest dziś wielkim partnerem Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Na zakończenie podkreślił znaczenie pracy wykonywanej przez Polonię: w szkołach, parafiach, instytucjach kultury i organizacjach społecznych.

Polska jest z państwa dumna i z całego serca za to dziękuję – powiedział prezydent RP.

Dodajmy, że we wtorek, 13 stycznia prezydent Nawrocki ma się spotkać z premierem Wielkiej Brytanii. Wizyta w Londynie ma charakter roboczy i potrwa dwa dni.

